تحديث واتساب الجديد سيمكن مستخدميه من إرسال التسجيلات الصوتية بهذه الطريقة ﻿

قرر تطبيق ''واتساب'' أن يطرح تحديثا جديدا سيمكن مستخدميه من التراسل بشكل مريح، دون بدل أي جهد يذكر.

شوف تيفي:

قرر تطبيق ''واتساب'' أن يطرح تحديثا جديدا سيمكن مستخدميه من التراسل بشكل مريح، دون بدل أي جهد يذكر.

وحسب ماجاء في موقع ''سكاي نيوز عربية''، فإن التطبيق طرح فعليا في نسخة ''البيتا'' الخاصة به على نظام تشغيل ''أندرويد''، بحيث يتمثل التحديث الجديد في أنه سيتضمن ميزة جديدة، تتعلق بالتسجيلات الصوتية، دون أن يحتاج المستخدم إلى ضغطة مطولة بإصبعه حتى يتم تسجيل رسالته الصوتية.

وبعد تثبيت المستخدم للتحديث الجديد للواتساب، ستظهر أيقونة ميكروفون جديد، ستمكن من خلال نقرة واحدة، أو تمرير أصبعه عليه مرة واحدة أن يبدأ التسجيل، وسيحتاج لتمريرة واحدة فقط أخرى لوقف وإنهاء التسجيل.