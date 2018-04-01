المغرب يعزز ترسانته من الأسلحة بدبابات أمريكية الصنع ﻿

دفعة جديدة من الدبابات الأمريكية ''أبرامز'' في طريقها إلى المغرب، حيث أعلن الباحث المعتمد لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جوزيف ديمبسي عبر صفحته الرسمية في تويتر رصد خروج 20 دبابة أمريكية من

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دفعة جديدة من الدبابات الأمريكية ''أبرامز'' في طريقها إلى المغرب، حيث أعلن الباحث المعتمد لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جوزيف ديمبسي عبر صفحته الرسمية في تويتر رصد خروج 20 دبابة أمريكية من المركز الخاص بتأهيل هذه المعدات العسكرية بولاية أوهايو الأمريكية.

الدبابات الأمريكية التي ينتظر وصولها قريبا إلى المغرب هي جزء من صفقة كبيرة أبرمها مع الولايات المتحدة حسب مع أوردته صحيفة ''أخبار اليوم'' في عددها الصادر يوم غد الإثنين 9 أبريل تقضي بحصوله على أكثر من 160 دبابة من نوع ''أبرامز م141''، دفعات سابقة حصل عليها المغرب من هذه الدبابات كانت قد شوهدت وهي تغادر الموانئ المغربية مباشرة بعد وصولها.