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عاجل .... القبض على مواطن إسباني في ميناء طنجة وها علاش

بتاريــخ : 9 أبريل 2018 / 00:17 عاجل .... القبض على مواطن إسباني في ميناء طنجة وها علاش | مجتمع
عاجل .... القبض على مواطن إسباني في ميناء طنجة وها علاش
استطاعت المصالح الأمنية بمنطقةً ميناء طنجة المدينة قبل ساعات من توقيف مواطن اسباني.

شوف تيفي

استطاعت المصالح الأمنية بمنطقةً ميناء طنجة المدينة قبل ساعات من توقيف مواطن اسباني.

وعلمت قناة ''شوف تيفي'' من أحد مصادرها أن المصالح الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مواطن من جنسيةًً إسبانية لتورطه في قضية تتعلق بالحيازة و الاتجار في المخدرات، مضيفا أن الموقوف يبلغ من العمر 65 سنة حيث كان على متن سيارته متوجها نحو طريفة الاسبانية، و بعد إخضاعه لعملية مراقبة عبر جهاز سكانير و بواسطة الكلاب البوليسية تمكن رجال الأمن من اكتشاف تواجد المخدرات في العجلات الأربع للسيارة ، كما عمد هذا الأخير على دس كميات متفاوتة من مخدر الشيرا في كل عجلة ، ليتم حجز ما مجموعه 17 كيلو و نصف من المخدرات في احجام مختلفة .

ويشار إلى أنه سيتم إحالة الموقوف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة قصد البحث معه حول القضية و ذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي القبض مواطن اسباني طنجة

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