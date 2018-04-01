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حريق مهول يشب بمنزل بأكادير وهذا ما وقع

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 22:16 حريق مهول يشب بمنزل بأكادير وهذا ما وقع | حوادث و حقوق
حريق مهول يشب بمنزل بأكادير وهذا ما وقع
شب مساء اليوم الأحد حريق مهول داخل منزل بحي سيدي يوسف بمدينة أكادير، وخلف خسائر مادية جسيمة، بعدما أتى على عدد من المحتويات والأثاث.

أكادير:أحمد الهلالي

شب مساء اليوم الأحد حريق مهول داخل منزل بحي سيدي يوسف بمدينة أكادير، وخلف خسائر مادية جسيمة، بعدما أتى على عدد من المحتويات والأثاث.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فأسباب الحريق ناتجة عن حدوث تماس كهربائي بآلة التصبين، التي جعلت النيران تندلع بشكل مفاجئ لتمتد لباقي أرجاء البيت، مخلفة حالة من الخوف والهلع وسط قاطني المنزل الذين فروا نحو الخارج مخافة إختناقهم.

وأضافت مصادر "شوف تيفي"، أن ألسنة اللهب إلتهمت كل أثاث المنزل وكبدت أصحابه خسائر مادية وصفت بالفادحة.

وأشارت ذات المصادر، أن الحريق إستنفر مختلف السلطات المحلية والمصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتمكنوا بعد مجهوذات جبارة من السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد لباقي المنازل المجاورة، خصوصا وأن المنطقة التي شب فيها تعرف كثافة سكانية كبيرة، ومن جانبها فتحت العناصر الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب وظروف إندلاع هذا الحريق.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب حريق أكادير سيدي يوسف حريق

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