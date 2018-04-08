فضيحة من العيار الثقيل.. وزراء قدموا جوائز نقدية بلغت الملايين والمستفيدون لم يتوصلوا بشيء و هكذا كانت ردة فعل وزير التعليم ﻿

دبَ اليأس في نفوس 210 فرداً من طلاب المدارس العليا والجامعات والكليات الطبية ومدارس المهندسين، بعدما مرَّ قُرابة 3 أشهر على إشعارهم برسالة مكتوبة على بريدهم الالكتروني تخبرهم أنهم مدعوون لحفل تسليم

شـــوف تيفي:

دبَ اليأس في نفوس 210 فرداً من طلاب المدارس العليا والجامعات والكليات الطبية ومدارس المهندسين، بعدما مرَّ قُرابة 3 أشهر على إشعارهم برسالة مكتوبة على بريدهم الالكتروني تخبرهم أنهم مدعوون لحفل تسليم "جوائز التفوق" بالمسرح الوطني محمد الخامس، والتي كانت جوائز مالية مهمة جداً ولم يتوصلوا بها لحد الساعة، بعد حفل نظمته جامعة محمد الخامس على شرف وزراء وشخصيات حكومية بارزة، أهمهما رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، و وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي، بالإضافة إلى لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعمداء ومسؤولين آخرين من الكتابة العامة للكليات ورئاسة الجامعة.

وتفيد معطيات هامة تتوفر عليها "شوف تيفي"، أن الحفل السالف الذكر عرف تقديم بعض المقطوعات الموسيقية، وإلتقاط الصور مع الطلاب المتفوقين مرفوقين "بالشيكات النموذجية" من الحجم الكبير توضح المبالغ فقط، والتي من المفترض أنهم سيتسلموها في ذلك اليوم، بحسب المدراس والمؤسسات على اختلافها والتي بلغت قيمة شيك الواحدة منها حوالي 21 مليون سنتيم حسب ما تبين من معطيات توصلت بها "شوف تيفي".

وعاش بعدها الطلبة المتفوقون حلقة من التيهان بعدما تراشقتهم توجيهات موظفي الكتابة العامة بجامعة محمد الخامس، فهناك من ينصحهم بالتوجه لاستفسار المسؤول المالي، وهناك من يتذرع بعذر أنه يتوجب عليهم إرسال أرقام حساباتهم البنكية بشكل جماعي ليتوصلوا بجوائزهم، التي فقدوا أمل التوصل بها بحسب ما صرحت به عينة من الطلاب يشتكون التأخير.

في هذا الصدد تواصلت "شوف تيفي" بشكل مباشر مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي لاستفساره حول "البلوكاج" الحاصل ويفك لغز الملايين من المبالغ المنتظرة، لنتفاجأ أن الوزير نفسه ليس في علمه أن الجوائز لم تسلم بعد بحسب معطيات أكيدة تتوفر عليها الجريدة، مصرحاً وعلى وجهه اضطراب لا يخفى، أن قسطا مهما من ميزانية الجامعة قد خصص للأمر ذاته.

وأضطر الوزير في تلك اللحظة التواصل مع إحدى المسؤولات في الكتابة العامة لرئاسة الجامعة (ح.خ) فأكدت له الأمر، مما أفقده أعصابه ليصيح بها قصد الإسراع بالإجراءات الإدارية المعقدة الغير مفهومة التي جعلت أكثر من مئتي طالب متفوق من الموسم المنصرم في حيرة وتساؤل، فهل ينجح السيد الوزير في حل هذا البلوكاج الغريب؟.