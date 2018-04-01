مفاجأة المونديال منتخب يضم النجوم يقيل مدربه قبل 67 يوما على انطلاق المنافسات ﻿

قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة مدربه وحيد خاليلوزيتش قبل 67 يوما على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم ، التي ستقام بروسيا، الصيف المقبل

شوف سبور

قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة مدربه وحيد خاليلوزيتش قبل 67 يوما على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم ، التي ستقام بروسيا، الصيف المقبل

وذكرت قناة ” فوجي تيفي” اليابانية، مساء اليوم الأحد، أن إقالة المدرب البوسني، المتواجد حاليا في الديار الفرنسية، جاء بسبب النتائج السلبية الأخيرة، في آخر مباراتين وديتين استعدادا للمونديال أمام كل من مالي ( 1-1) و أوكرانيا ( 1-2).

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "فرانس فوتبال" الفرنسية المقربة من المدرب البوسني، أن النتائج السلبية للمنتخب في المباريات الأخيرة، ليست هي السبب الوحيد لإقالة، المدرب السابق للرجاء البيضاوي ومنتخب الجزائر، بل إن الأمر يرجع أيضا إلى إبعاده لعدد من اللاعبين المخضرمين، وهو الأمر الذي أثار أزمة داخل الاتحاد.