الوداد يحقق فوزا مثيرا على ضيفه أولمبيك خريبكة ﻿

حقق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، فوزا مثيرا على ضيفه أولمبيك خريبكة بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، برسم الجولة 24 من البطولة الاحترافية .

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حقق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، فوزا مثيرا على ضيفه أولمبيك خريبكة بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، برسم الجولة 24 من البطولة الاحترافية .

وسجل محمد الناهيري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 11، ليعادل ممثل عاصمة الفوسفاط النتيجة في الدقيقة 21 عن طريق زهير المترجي، قبل أن يعود الأخير لإضافة هدف آخر للفريق الخريبكي، ليعادل محمد أوناجم قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول في أول ظهور له مع الوداد الرياضي بعد عودته من الإصابة.

وأضاف فريق الوداد الهدف الثالث عن طريق الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا في الدقيقة 47، ليسجل زميله إسماعيل الحداد رابع الأهداف في الدقيقة 85، و في الوقت الذي أوشكت فيه المباراة على النهاية أحرز أمين العطوشي هدفا خامسا عن طريق ركلة جزاء.



جدير بالذكر أن اللقاء المذكور أجري على أرضية ملعب محمد الخامس في الدارالبيضاء، تحت قيادة الحكم توفيق كورار.