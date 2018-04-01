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فضيحة.. رئيس مكتب السلامة الصحية بميناء الدار البيضاء مشا فيها

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 20:29 فضيحة.. رئيس مكتب السلامة الصحية بميناء الدار البيضاء مشا فيها | حوادث و حقوق
فضيحة.. رئيس مكتب السلامة الصحية بميناء الدار البيضاء مشا فيها
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بميناء مدينة الدار البيضاء، أوقفت أول أمس الجمعة، رئيس مكتب السلامة الصحية بالميناء، عقب ضبطه متلبسا رفقة سائق سيارته بمحاولة إخراج كمية مهمة من

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بميناء مدينة الدار البيضاء، أوقفت أول أمس الجمعة، رئيس مكتب السلامة الصحية بالميناء، عقب ضبطه متلبسا رفقة سائق سيارته بمحاولة إخراج كمية مهمة من المواد الغذائية.

وأوضح المصدر ذاته أن تفتيش سيارة المسؤول المذكور، أسفرت عن العثور على مواد غذائية داخل صندوق السيارة، ليتم إيقافه رفقة السائق قبل وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأكد ذات المصدر أن الشرطة القضائية، أحالت الموقوفين على الوكيل العام، والذي أمر بتمديد حراستهما النظرية لتعميق البحث معهما.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواد غذائية السيارة المواد الغذائية الحراسة النظرية

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