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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

مدينة العيون غدا مع موعد للتأكيد على الوحدة الترابية للمملكة المغربية

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 19:54 مدينة العيون غدا مع موعد للتأكيد على الوحدة الترابية للمملكة المغربية | بوليتيك
مدينة العيون غدا مع موعد للتأكيد على الوحدة الترابية للمملكة المغربية
أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في تصريح له اليوم الأحد 8 أبريل أن الأحزاب الوطنية السياسية بمختلف تلويناتها ستقوم بزيارة لمدينة العيون المغربية بمبادرة من الأحزاب السياسية الممثلة

شوف تيفي

أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في تصريح له اليوم الأحد 8 أبريل أن الأحزاب الوطنية السياسية بمختلف تلويناتها ستقوم بزيارة لمدينة العيون المغربية بمبادرة من الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، بهدف الالتقاء بمنتخبي هاته الأحزاب السياسية على مستوى البرلمان وعلى مستوى الهيآت الجهوية وعلى مستوى مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية.

والغاية من هذه الزيارة حسب تصريح العثماني تتجلى في توجيه رسالة داخلية إلى مجموع المواطنين والمواطنات، وكذلك للمنتظم الدولي والمؤسسات الدولية كون المغرب ملكا وأحزابا سياسية وشعبا معبأ في هذه القضية باعتبارها قضية سيادة وطنية، و أي من محاولات التشويش على وحدة الوطن من قبل الانفصاليين لتغيير الأمور على أرض الواقع مرفوض جملة وتفصيلا.

مضيفا أن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه رسالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وعبرت عنه كذلك الديبلوماسية المغربية والحكومة من خلال المراسلات والتصريحات هو موقف الجميع فالكل مجتمع حول كلمة واحدة وهي عدم السماح بالمساس بسيادة الوحدة الترابية مؤكدا أن الصرامة التي يواجه بها المغرب هذه الانتهاكات هي التي أدت على مر التاريخ وخصوصا المعاصر إلى أن يلزم خصوم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية حدودهم.

وفي نفس السياق أضاف رئيس الحكومة أن الزيارة تهدف أيضا لإعطاء الكلمة للمنتخبين في هذه الجهة الذين يعبرون حقيقة عن الرأي العام للمواطنين والمواطنات أبناء الصحراء في الساقية وواد الذهب.

 

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