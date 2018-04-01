حسبان : لن أقبل بتحويل الرجاء إلى ملحقة سياسية ﻿

كشفت مصادر قريبة من سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير لن يقبل بعودة محمد بودريقة الرئيس السابق باعتباره البطل والمنقذ الأول للقلعة الخضراء، مؤكدة أن الجمع العام

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير لن يقبل بعودة محمد بودريقة الرئيس السابق باعتباره البطل والمنقذ الأول للقلعة الخضراء، مؤكدة أن الجمع العام الاستثنائي المقرر يوم 13 من شهر أبريل المقبل هو من سيحسم في تقديم استقالته أو مواصلة تسيير النادي.

وأفادت ذات المصادر، أن حسبان رفض كل المفاوضات التي توصل بها من أجل تحويل الفريق إلى ملحقة سياسية تابعة لحزب معين، موضحة أنه هو من تحمل مسؤولية الفريق بعدما تخلى عنها بودريقة وأغرق الفريق في العديد من المشاكل التسييرية.

وحسب ذات المصادر، فإن الخطر الذي يهدد القلعة الخضراء هو تحويلها إلى ملحقة سياسية الشيء الذي قد يؤثر سلبا على هوية الرجاء.