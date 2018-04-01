طبول الحرب تقرع بين المغرب والبوليساريو: تعزيزات عسكرية تزحف نحو الصحراء ﻿

استدعت عناصر الدرك الحربي بعدة مناطق بتراب المملكة ضباطا سابقين بالقوات المسلحة الملكية، أحيلوا على التقاعد خلال 5 سنوات الأخيرة، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين.

"شوف تيفي"

استدعت عناصر الدرك الحربي بعدة مناطق بتراب المملكة ضباطا سابقين بالقوات المسلحة الملكية، أحيلوا على التقاعد خلال 5 سنوات الأخيرة، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين.

وأوضحت اليومية أن هذه الاستدعاءات الجديدة، جاءت بناء على تعليمات من الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والذي طالب باستنفار وحدات من الجيش واستدعاء ضباط بالقوات المسلحة الملكية، طلب منهم تحيين أرقامهم الشخصية لدى الدائرة وعدم مغادرة التراب الوطني والبقاء رهن إشارة مصالح الجيش المختصة بالمدن التي يقطنون بها خلال الفترة الحالية حتى يتم إخطارهم بالمستجدات.

وقال مصدر جيد الاطلاع إن الاستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليساريو بالمنطقة المغربية العازلة، عجلت بعقد اجتماعات عسكرية وتفتيشية بالقيادة العسكرية الجنوبية تحت إشراف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وهي الاجتماعات التي تمخضت عنها عدة نتائج منها رفع حالة التأهب إلى الحالة القصوى بكل القطاعات وشبه القطاعات العسكرية، وكذا إلغاء العطل بالنسبة إلى كافة الجنود والضباط وضباط الصف بكل المناطق العسكرية الجنوبية.

وأوضح المصدر ذاته أن الجنرال عبد الفتاح الوراق أمر بإرسال المعدات العسكرية من المخازن المركزية إلى النقاط العسكرية ونقاط التماس، وفي سياق ذلك قامت القوات الجوية الملكية بنشر عدة مقاتلات في الملحقات الجوية استعدادا لأي طارئ.