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بالصــور.. مهــاجرون يشتغلون في التهيئة الحضرية لمدينة القنيطرة

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 18:31 بالصــور.. مهــاجرون يشتغلون في التهيئة الحضرية لمدينة القنيطرة | مجتمع
بالصــور.. مهــاجرون يشتغلون في التهيئة الحضرية لمدينة القنيطرة
توصــلت ''شــوف تيفي'' بصــور تـوثق لاستخدام مهاجرين أفارقة في أشغال تتعلق بمشروع التهيئة الحضـــرية لمدينة القنيطرة والذي يشرف عليه المجلس البلدي الذي يترأسه عزيز الرباح .

"شوف تيفي"

 

توصــلت "شــوف تيفي" بصــور تـوثق لاستخدام مهاجرين أفارقة في أشغال تتعلق بمشروع التهيئة الحضـــرية لمدينة القنيطرة والذي يشرف عليه المجلس البلدي الذي يترأسه عزيز الرباح .

وحسب مصـــادر "شوف تيفي" فالأشغــال التي يعرفها شارع محمد الديوري المؤدي لمحطة القطار منذ مدة عاشت ساكنته نوعا من الرعب بعدما تهاوت العديد من الأعمدة الكهربائية على رؤوسهم ، خلال الأشغال التي تقوم بها الشركة التي فوت لها المجلس البلدي الصفقة التي تدخل ضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة لتوسيع شوارع المدينة .

وأضــافت ذات المصادر أن استخدام المهاجرين الأفارقة خلال أشغال مشروع التهيئة الحضرية لمدينة القنيطرة بالشارع المشار إليه ، خلف ردود فعل متباينة من مختلف فعاليات المدينة وسط استغراب الساكنة والمارة بعين المكان .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القنيطرة المجلس البلدي

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