بالصــور.. مهــاجرون يشتغلون في التهيئة الحضرية لمدينة القنيطرة ﻿

توصــلت ''شــوف تيفي'' بصــور تـوثق لاستخدام مهاجرين أفارقة في أشغال تتعلق بمشروع التهيئة الحضـــرية لمدينة القنيطرة والذي يشرف عليه المجلس البلدي الذي يترأسه عزيز الرباح .

"شوف تيفي"

توصــلت "شــوف تيفي" بصــور تـوثق لاستخدام مهاجرين أفارقة في أشغال تتعلق بمشروع التهيئة الحضـــرية لمدينة القنيطرة والذي يشرف عليه المجلس البلدي الذي يترأسه عزيز الرباح .

وحسب مصـــادر "شوف تيفي" فالأشغــال التي يعرفها شارع محمد الديوري المؤدي لمحطة القطار منذ مدة عاشت ساكنته نوعا من الرعب بعدما تهاوت العديد من الأعمدة الكهربائية على رؤوسهم ، خلال الأشغال التي تقوم بها الشركة التي فوت لها المجلس البلدي الصفقة التي تدخل ضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة لتوسيع شوارع المدينة .

وأضــافت ذات المصادر أن استخدام المهاجرين الأفارقة خلال أشغال مشروع التهيئة الحضرية لمدينة القنيطرة بالشارع المشار إليه ، خلف ردود فعل متباينة من مختلف فعاليات المدينة وسط استغراب الساكنة والمارة بعين المكان .