عاجل وبالصور.. شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شيباني إسباني بطنجة ﻿

تمكنت مصالح أمن منطقةً ميناء طنجة المدينة قبل قليل من يومه الأحد، من توقيف مواطن من جنسيةً إسبانية لتورطه في قضية تتعلق بالحيازة و الاتجار في المخدرات .

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح أمن منطقةً ميناء طنجة المدينة قبل قليل من يومه الأحد، من توقيف مواطن من جنسيةً إسبانية لتورطه في قضية تتعلق بالحيازة و الاتجار في المخدرات .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإن الموقوف ويبلغ من العمر 65 سنة كان على متن سيارة نفعية متوجها نحو طريفة الإسبانية و بعد إخضاعه لعملية مراقبة عبر جهاز سكانير و بواسطة الكلاب البوليسية التي تمكنت من كشف تواجد مخدرات في أربع عجلات السيارة ، حيث عمد هذا الأخير على دس كميات متفاوتة من مخدر الشيرا في كل عجلة ، ليتم حجز ما مجموعه 17 كيلو و نصف من المخدرات في أحجام مختلفة .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف سيتم إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قصد البحث معه حول القضية و ذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .



