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عاجل وبالصور.. شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شيباني إسباني بطنجة

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 18:14 عاجل وبالصور.. شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شيباني إسباني بطنجة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند شيباني إسباني بطنجة
تمكنت مصالح أمن منطقةً ميناء طنجة المدينة قبل قليل من يومه الأحد، من توقيف مواطن من جنسيةً إسبانية لتورطه في قضية تتعلق بالحيازة و الاتجار في المخدرات .

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح أمن منطقةً ميناء طنجة المدينة قبل قليل من يومه الأحد، من توقيف مواطن من جنسيةً إسبانية لتورطه في قضية تتعلق بالحيازة و الاتجار في المخدرات .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإن الموقوف ويبلغ من العمر 65 سنة كان على متن سيارة نفعية متوجها نحو طريفة الإسبانية و بعد إخضاعه لعملية مراقبة عبر جهاز سكانير و بواسطة الكلاب البوليسية التي تمكنت من كشف تواجد مخدرات في أربع عجلات السيارة ، حيث عمد هذا الأخير على دس كميات متفاوتة من مخدر الشيرا في كل عجلة ، ليتم حجز ما مجموعه 17 كيلو و نصف من المخدرات في أحجام مختلفة .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف سيتم إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قصد البحث معه حول القضية و ذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .


 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي كميات السيارة سكانير مخدرات طنجة

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