فضيحة وبالفيديو.. جابو دانون يعطيوه للأطفال بعد حفل ختان بالفقيه بن صالح وموظفين بالبلدية تخاطفوا عليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، فيديوهات، تظهر كما قيل في مجموعة من التعليقات، تهافت موظفين ببلدية الفقيه بنصالح للحصول على منتوجات ''الياغورت''.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، فيديوهات، تظهر كما قيل في مجموعة من التعليقات، تهافت موظفين ببلدية الفقيه بنصالح للحصول على منتوجات "الياغورت".

وحسب ناشري الفيديوهات، فإن فصولها، جرت أمس السبت بالفقيه بنصالح، حيث استغل موظفون ببلدية الفقيه بنصالح، قيام شركة بالتبرع بكمية مهمة من علب الياغورت إلى أطفال بعد حفل ختان جماعي، حيث قام البعض منهم بالحصول على كمية مهمة من هذا المنتوج.



وعبر آلاف النشطاء عن صدمتهم الكبيرة من مضمون الفيديوهات، مؤكدين على أن المنتجات التي استغلها موظفو البلدية، كان من الأجدر منحها لبعض الجمعيات الحقوقية المكلفة برعاية الأطفال اليتامى.