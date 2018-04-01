باحث في الفلسفة والفكر الديني يوضح حقيقة الهستيريا الجماعية في صفوف التلميذات بطاطا ﻿

شهدت الثانوية الإعدادية ابن سينا بجماعة أقا التابعة لإقليم طاطا حالة غريبة تمثلت بدخول العديد من التلميذات حالة نوبات عصبية على شكل صراخ والتواءات جسدية، الحالة خلفت ذعرا شديدا وسط الثانوية،

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شهدت الثانوية الإعدادية ابن سينا بجماعة أقا التابعة لإقليم طاطا حالة غريبة تمثلت بدخول العديد من التلميذات حالة نوبات عصبية على شكل صراخ والتواءات جسدية، الحالة خلفت ذعرا شديدا وسط الثانوية، الأمر بدأ بسقوط إحدى التلميذات أرضا وشروعها في الصراخ لتنتشر العدوى بين التلميذات.

وهذه الواقعة لا تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني بل عدد من الثانويات شهدت حالات مماثلة ما بات يطلق عليه بهستيريا جماعية، وفي غياب تفسير منطقي لمثل هذه الحالات اتصلنا بالأستاذ خالد لحميدي باحث في الفلسفة والفكر الديني حيث أكد لنا أنه لم يثبت علميا وجود مرض هستيريا جماعية بحكم ان الماضي النفسي مختلف من شخص لآخر، الهستيريا يتم تناولها بشكل فردي، وما يحدث في مثل هذه الحالات أنه تكون إحدى التلميذات مصابة بمرض هستيريا وهو مرض عصابي تدخل في نوبة فتشرع في الصراخ وتعبيرات الجسد فيتسلل الخوف إلى باقي التلميذات، يعني حالة من الهلع تنتاب التلميذات فتتوالى الصراخات والإغماءات ما يسمى في علم النفس وعلم الاجتماع بالسلوك المضطرب الجماعي، فالغالب على الهستيريا الحالات الفردية ويمكن تفسير الصراخ والهياج الجماعي بحالات الهلع والعجز التي تنتاب بعض الأشخاص أمام مشاهدة الحركات التي يقوم بها المصاب بالهستيريا ، وتكثر هذه الإغماءات الجماعية في صفوف الإناث أكثر من الذكور خاصة بين شهري مارس و أبريل.





