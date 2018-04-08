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مواقع جزائرية تقول إن والدة رونالدو التقطت صورة مع كسكس جزائري والمغاربة يسخرون

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 17:31 مواقع جزائرية تقول إن والدة رونالدو التقطت صورة مع كسكس جزائري والمغاربة يسخرون | سبور
مواقع جزائرية تقول إن والدة رونالدو التقطت صورة مع كسكس جزائري والمغاربة يسخرون
تفاجأ المغاربة بعنوان موقع جزائري، كتب فيه: '' والدة رونالدو تنشر صورة لها مع طبق الكسكس الجزائري''، ما جعل العديد منهم يتفاعلون بكثافة، معبرين عن سخريتهم الشديدة من هذا الموقع الجزائري المعروف.

"شوف تيفي"

 

تفاجأ المغاربة بعنوان موقع جزائري، كتب فيه: " والدة رونالدو تنشر صورة لها مع طبق الكسكس الجزائري"، ما جعل العديد منهم يتفاعلون بكثافة، معبرين عن سخريتهم الشديدة من هذا الموقع الجزائري المعروف.

وذكر النشطاء المغاربة أن الصورة تم التقاطها بمدينة مراكش والكسكس وجبة مغربية مائة في المائة ولا يمكن لأي كان نسبها إليه، معبرين عن سخريتهم من الموقع المذكور الذي حاول بطريقة غريبة، اعتبار هذه الوجبة "جزائرية".

تجدر الإشارة إلى أن وجبة الكسكس المغربي، دخلت مؤخرا، التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، عقب انعقاد الطبعة الأولى للمهرجان المغاربي بدولة تونس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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