الفتح يؤزم وضعية الكوكب المراكشي ويعود بقوة للمنافسة على اللقب ﻿

حقق فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، قبل قليل، فوزا ثمينا، أمام فريق الكوكب المراكشي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الجولة 24 من البطولة الاحترافية.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

حقق فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، قبل قليل، فوزا ثمينا، أمام فريق الكوكب المراكشي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الجولة 24 من البطولة الاحترافية.

وسجل سعد أكوزول لاعب فريق الكوكب المراكشي الهدف الأول في اللقاء، في الدقيقة 53، فيما سجل هدفي الفتح كل من نوفل الزرهوني في الدقيقة 66، و أمين لواني في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة حقق الفتح الرباطي الرتبة الثالثة برصيد 36 رفقة كل من فريق الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك آسفي، في حين تجمد رصيد الكوكب المراكشي برصيد 26 نقطة محتلا الرتبة 12.