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بالصورة.. تراجع خطير لمستخدمي فيسبوك بالمغرب

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 16:34 بالصورة.. تراجع خطير لمستخدمي فيسبوك بالمغرب | نت 2.0
بالصورة.. تراجع خطير لمستخدمي فيسبوك بالمغرب
كشف موقع ''statcounter'' العالمي، مؤخرا، أن عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، تراجعت نسبتهم بمعدل 50 في المائة، بالمقابل، ارتفع عدد المغاربة المنخرطين بموقع ''يوتوب''.

"شوف تيفي"

 

كشف موقع "statcounter" العالمي، مؤخرا، أن عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تراجعت نسبتهم بمعدل 50 في المائة، بالمقابل، ارتفع عدد المغاربة المنخرطين بموقع "يوتوب".

وأظهر البيان الصادر عن الموقع المذكور المتخصص في إحصاء عدد النشطاء بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التراجع الخطير لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الفترة الممتدة ما بين شهر مارس 2017 و مارس 2018.

تجدر الإشارة إلى أن موقع "فيسبوك"، تخبط في الآونة الأخيرة في مجموعة من المشاكل، من بينها الفضيحة المتعلقة بالدعم الذي تلقاه ترامب خلال الحملة الانتخابية الأمريكية.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيسبوك الأمريكية المنخرطين

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