خبر سار للحكم الجعفري بعد الاتهامات التي تعرض لها من طرف أولمبيك آسفي ﻿

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، حكم مباراة إياب دور الـ32 مكرر من النسخة الخامسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع فريق المصري وضيفه مونانا الغابونى، والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل

" شوف سبور"

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، حكم مباراة إياب دور الـ32 مكرر من النسخة الخامسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع فريق المصري وضيفه مونانا الغابونى، والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل على أرضية الملعب المصرى ببورسعيد.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي من المغرب بقيادة الحكم نور الدين الجعفرى بمساعدة كل من لاشين عزجأو ومصطفى أكاركاد بالإضافة إلى عادل زوراق حكما رابعا، فيما سيتولى الأثيوبى بيجاشأو أسفأو مهام مراقب المباراة ليكون بمثابة خبر سار لحكم الساحة الجعفري بعد تعرضه لاتهامات خطيرة من طرف الفريق المسفيوي.

وتعرض الجعفري يوم أمس السبت لانتقادات قوية من طرف المكتب المسير لفريق أولمبيك آسفي خلال قيادته لمباراة الجولة 24 أمام فريق حسنية أكادير بحيث رفع أربع بطاقات حمراء والعديد من الإنظارات للاعبين.





