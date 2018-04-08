بالصورة...... ابن البرلماني السابق أفيلال ''والدي لن يغادر بيته إلا إلى المقبرة'' ﻿

أكد رشيد أفيلال ابن النقابي و البرلماني السابق عن حزب الاستقلال عبد الرزاق أفيلال أن والده في بيته ولن يغادره إلا في حالة واحدة وهي وفاته .

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أكد رشيد أفيلال ابن النقابي و البرلماني السابق عن حزب الاستقلال عبد الرزاق أفيلال أن والده في بيته ولن يغادره إلا في حالة واحدة وهي وفاته .

وجاءت تدوينة رشيد أفيلال التي كتبها عبر حائطه الرسمي بـ''فيسبوك'' ردا على بعض الجرائد التي أفادت أن محكمة الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء، أصدرت قرارا بوضع مؤسس نقابة حزب الاستقلال (88 سنة) في مستشفى للأمراض العقلية حيث كان دفاع البرلماني السابق ''أفيلال'' قد قدم تقريرا طبيا يؤكد فيه إصابته بـمرض ''الزهايمر''، وأيضا بالضمور القشري والتمدد البطيني، يمنعه من المثول أمام المحكمة، ويفقده التركيز وتذكر مجموعة من الأحداث، خاصة المتعلقة بفترة وقوع الأحداث المتابع بشأنها أمام المحكمة.

ويعود ملف النقابي والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال ، إلى بداية تسعينات القرن الماضي، حيث بدأت أطوار محاكمته منذ عام 2004 عندما تم استدعاؤه كشاهد قبل أن يتحول إلى متهم في نفس الملف عام 2005. ويتابع أفيلال في هذا الملف بجناية ''المشاركة في تبديد الأموال العمومية''، كما يتابع إلى جانبه (21) متهما، في حالة سراح مؤقت ، من بينهم مسؤولون سابقون في الجماعة الحضرية عين السبع ، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم ''المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ''.