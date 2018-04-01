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عاجل وبالفيديو..حادثة سير خطيرة في لوطورت ديال سطات | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حادثة سير خطيرة في لوطورت ديال سطات

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

عاجل وبالفيديو..حادثة سير خطيرة في لوطورت ديال سطات

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 15:46 عاجل وبالفيديو..حادثة سير خطيرة في لوطورت ديال سطات | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..حادثة سير خطيرة في لوطورت ديال سطات
شهدت الطريق السيار ضواحي مدينة سطات وبالتحديد بالقرب من قنطرة واد أم الربيع بمنطقة مشروع بن عبو ، قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة بحافلة لنقل المسافرين.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق السيار ضواحي مدينة سطات وبالتحديد بالقرب من قنطرة واد أم الربيع بمنطقة مشروع بن عبو ، قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير جد خطيرة، تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة بحافلة لنقل المسافرين.

وأوضح المصدر ذاته أن سائق السيارة الخفيفة، فقد السيطرة على المقود، ما تسبب في اصطدامهما بحافلة لنقل المسافرين، مشيرا إلى أن قوة الاصطدام جعلت السيارة الخفيفة تنحرف عن مسارها.

وأشار ذات المصدر إلى أن الحادث الخطير، كاد أن يودي بحياة أفراد أسرة، كانوا جميعهم داخل سيارتهم في رحلة في اتجاه مدينة مراكش بعد العطلة المدرسية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحادث الخطير السيارة الخفيفة نقل المسافرين

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