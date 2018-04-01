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المرابط يمنح لاعبي اتحاد طنجة يومي راحة قبل مواجهة الفتح الرباطي

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 15:26 المرابط يمنح لاعبي اتحاد طنجة يومي راحة قبل مواجهة الفتح الرباطي | سبور
المرابط يمنح لاعبي اتحاد طنجة يومي راحة قبل مواجهة الفتح الرباطي
قرر مدرب اتحاد طنجة إدريس المرابط منح لاعبيه يومين من الراحة، بعد مباراة فريق شباب أطلس خنيفرة، على أن يستأنفوا تداريبهم زوال يوم الثلاثاء بملحق مركب ابن بطوطة، استعدادا للقاء الجولة 25 من البطولة

"شوف سبور"

 

قرر مدرب اتحاد طنجة إدريس المرابط منح لاعبيه يومين من الراحة، بعد مباراة فريق شباب أطلس خنيفرة، على أن يستأنفوا تداريبهم زوال يوم الثلاثاء بملحق مركب ابن بطوطة، استعدادا للقاء الجولة 25 من البطولة الاحترافية الذي سيجمع فارس البوغاز بالفتح الرباطي .

ويذكر أن لجنة البرمجة بالجامعة سبق لها أن حددت تاريخ إجراء مباراة اتحاد طنجة و الفتح الرياضي في يوم الأحد 15 أبريل على الساعة الثامنة مساء بمركب ابن بطوطة، لكن نظرا للأشغال التي يشهدها المركب من المحتمل أن يستقبل فارس البوغاز ضيفه الفتح في ملعب آخر.

 

 

 

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء إدريس المرابط اتحاد طنجة البطولة الاحترافية الفتح الرباطي شباب أطلس خنيفرة

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