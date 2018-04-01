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تصعيـد خطير.. زعيــم البوليساريو يستفز المغرب ويقرع طبول الحرب

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 15:21 تصعيـد خطير.. زعيــم البوليساريو يستفز المغرب ويقرع طبول الحرب | بوليتيك
تصعيـد خطير.. زعيــم البوليساريو يستفز المغرب ويقرع طبول الحرب
في خرجة إعلامية غير محسوبة العواقب قال زعيم جبهة البوليساريو ''إبراهيم غالي'' أن عصابته مستعدة للكفاح المسلح إذا فرض عليهم الحل العسكري من قبل المملكة المغربية على حد قوله.

"شوف تيفي"

 

في خرجة إعلامية غير محسوبة العواقب قال زعيم جبهة البوليساريو "إبراهيم غالي" أن عصابته مستعدة للكفاح المسلح إذا فرض عليهم الحل العسكري من قبل المملكة المغربية على حد قوله.

وفي ذات السياق طالب زعيم البوليساريو أمس السبت مجلس الأمن الدولي بأن تكون قراراته منسجمة مع الشرعية الدولية، في محاولة منه لرمي الكرة إلى الأمام للضغط على غوتيريس .

وفي ذات الصدد، أكد زعيم الانفصاليين ، جاهزيته للرد على أي تحرك مغربي مهما كانت طبيعته، موضحا أن هذا الشهر سيكون حاسما بالنسبة للقضية الصحراوية، وقد علق مصدر مطلع على استفزازات البوليساريو كونها أصبحت مقتنعة أنها تعيش عزلة تامة لذلك أصبحت مثل المجنون ترمي بالأحجار في أي اتجاه .

 

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