هذه هي حقيقة العثور على أطراف بشرية بحاوية للقمامة بالجديدة ﻿

نفت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، ما نشرته منابر إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت 07 أبريل الجاري، من معطيات بخصوص عثور مصالح الأمن بمدينة الجديدة على أطراف بشرية بحاوية

''شوف تيفي''

نفت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، ما نشرته منابر إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت 07 أبريل الجاري، من معطيات بخصوص عثور مصالح الأمن بمدينة الجديدة على أطراف بشرية بحاوية للقمامة بالمدينة، مرفوقة بصور مزعومة لهذه الواقعة.

وأوضحت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة في بيان حقيقة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن الأمر يتعلق بتوصل الشرطة بإشعار حول وجود كيس بلاستيكي يحتوي على مخلفات بشرية بالقرب من إحدى المصحات الخاصة بالمدينة، لتنتقل دورية للشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية على الفور إلى عين المكان، حيث باشرت المعاينات والتحريات الأولية، قبل عرض محتويات الكيس على السلطات الطبية المختصة، التي أكدت أن الأمر يتعلق بمخلفات عملية ولادة جرت بالمصحة الخاصة، وتم التخلص منها دون احترام المعايير الطبية المعتمدة.

وأكد البيان على أنه وبناء على هذه المعطيات، تم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أصدرت تعليماتها بإنجاز مسطرة قضائية في الموضوع، وإحالة المخلفات على المصالح الطبية قصد إتلافها، مشيرا إلى أن مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة ، تؤكد على أن الأمر يتعلق بمخلفات جراحية فقط، ليس له أية علاقة بأطراف بشرية أو بشبهة إجرامية.





