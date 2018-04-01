اتحاد طنجة يرغب في التعاقد مع حارس الوداد الرياضي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن فريق اتحاد طنجة، يرغب في شراء عقد حارسه محمد رضا التكناوتي المعار من طرف فريق الوداد الرياضي حتى نهاية الموسم الجاري بصفة نهائية.

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن فريق اتحاد طنجة، يرغب في شراء عقد حارسه محمد رضا التكناوتي المعار من طرف فريق الوداد الرياضي حتى نهاية الموسم الجاري بصفة نهائية.

وأضافت نفس المصادر، أن مسؤولي ''فارس البوغاز'' دخلوا في مفاوضات جادة مع مسؤولي الفريق الأحمر، لضم التكناوتي الذي يقدم مستويات طيبة منذ بداية الموسم الجاري.

ويذكر أن الحارس محمد رضى التكناوتي، الذي يعتبر منتوجا خالصا لمدرسة فريق المغرب الفاسي، كان قد انتقل إلى صفوف اتحاد طنجة خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة قادما له من فريق الوداد الرياضي.