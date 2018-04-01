 الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لأتليتكو مدريد في مرمى ريال مدريد من توقيع غريزمان | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لأتليتكو مدريد في مرمى ريال مدريد من توقيع غريزمان

شاهد بالفيديو .. هدف رونالدو الأول الرائع في مرمى أتليتكو مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف رونالدو الأول الرائع في مرمى أتليتكو مدريد

تصعيـد خطير.. زعيــم البوليساريو يستفز المغرب ويقرع طبول الحرب | بوليتيك

تصعيـد خطير.. زعيــم البوليساريو يستفز المغرب ويقرع طبول الحرب

فيديو يهز المغاربة..مغربية كتبكي: خطيبي السابق خطفني وقتلني بالعصا | مجتمع

فيديو يهز المغاربة..مغربية كتبكي: ''خطيبي السابق خطفني وقتلني بالعصا''

هذه هي حقيقة العثور على أطراف بشرية بحاوية للقمامة بالجديدة | حوادث و حقوق

هذه هي حقيقة العثور على أطراف بشرية بحاوية للقمامة بالجديدة

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس | بوليتيك

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات | بوليتيك

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية متقدمة في العدالة. | بوليتيك

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر | دولي

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 13:56 الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس | بوليتيك
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس
شارك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس بالجلسة الرسمية للمؤتمر الدولي الذي نظمته نقابة المحامين بفاس بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين حول موضوع تطور مهنة المحامي يوم السبت

''شـوف تيفي''

شارك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس بالجلسة الرسمية للمؤتمر الدولي الذي نظمته نقابة المحامين بفاس بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين حول موضوع تطور مهنة المحامي يوم السبت 7 أبريل بالعاصمة العلمية فاس .

وقد تميزت هذه المشاركة بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس المنتدب التي نوه فيها بهذه المبادرة الدولية الهامة التي تعد امتدادا لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة معبرا على أن المغرب استقطب طيلة هذا الأسبوع أنظار العدالة عبر العالم مابين مراكش وفاس حيت استمرت الأسئلة والنقاشات من أجل إيجاد الحلول الملائمة للأعطاب التي تعتري منظومة العدالة ولتكريس الثقة لدى المتقاضين ، منوها في هذا السياق بمضامين بيان مراكش التاريخي.

كما نوه الرئيس المنتدب في معرض كلمته بالجهود الكبرى لمهنة المحاماة وأدوارها التي تتجاوز النيابة والدفاع عن أطراف في الخصومات إلى الدفاع عن الثوابت الوطنية والقيام بالدبلوماسية الموازية للتعريف بالتجربة المغربية على مختلف الأصعدة مذكرا في هذا الإطار بالدينامية التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب على مستوى القوانين والهيكلة والتنظيم ومشددا على ضرورة تحصين الذات بالتكوين والتخليق والانفتاح حتى تستطيع مواجهة التحديات التي فرضتها العولمة والتطور التكنولوجي والإجرام العابر للقارات .

وقد شهدت أطوار هذه الجلسة الرسمية تسليم الأستاذ إدريس شاطر الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين درع تكريمي للرئيس المنتدب مصطفى فارس .

وقد أجرى الرئيس المنتدب على هامش هذا المؤتمر عددا من اللقاءات مع المسؤولين القضائيين بعدد من الدوائر القضائية وبعض من ضيوف المؤتمر الأجانب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حكمة النقض الإبرام فارس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تصعيـد خطير.. زعيــم البوليساريو يستفز المغرب ويقرع طبول الحرب | بوليتيك

تصعيـد خطير.. زعيــم البوليساريو يستفز المغرب ويقرع طبول الحرب

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات | بوليتيك

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية متقدمة في العدالة. | بوليتيك

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية متقدمة في العدالة.

العثماني يجدد رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الانفصاليون عبثا فرضها في المنطقة العازلة | بوليتيك

العثماني يجدد رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الانفصاليون عبثا فرضها في المنطقة العازلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو | هدف التعادل لأتليتكو مدريد دقائق فقط بعد هدف ريال مدريد من قدم غريزمان | قنوات أخرى
منذ 7 دقائق

شاهد بالفيديو | هدف التعادل لأتليتكو مدريد دقائق فقط بعد هدف ريال مدريد من قدم غريزمان

شاهد بالفيديو| هدف رونالدو في مرمى أتليتكو مدريد على الطاير ! | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو| هدف رونالدو في مرمى أتليتكو مدريد على الطاير !

بالفيديو..هدم كبانوات دايرين الملاين في شاطئ زناتة بالبيضاء والساكنة كتحتج | خارج البلاطو

بالفيديو..هدم كبانوات دايرين الملاين في شاطئ زناتة بالبيضاء والساكنة كتحتج

أخيب كسيدة فكازا بالليل..طوموبيلة مبقا فيها والو | خارج البلاطو

أخيب كسيدة فكازا بالليل..طوموبيلة مبقا فيها والو

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لأتليتكو مدريد في مرمى ريال مدريد من توقيع غريزمان | بووز
منذ 10 دقائق

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لأتليتكو مدريد في مرمى ريال مدريد من توقيع غريزمان

شاهد بالفيديو .. هدف رونالدو الأول الرائع في مرمى أتليتكو مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف رونالدو الأول الرائع في مرمى أتليتكو مدريد

تصعيـد خطير.. زعيــم البوليساريو يستفز المغرب ويقرع طبول الحرب | بوليتيك

تصعيـد خطير.. زعيــم البوليساريو يستفز المغرب ويقرع طبول الحرب

فيديو يهز المغاربة..مغربية كتبكي: خطيبي السابق خطفني وقتلني بالعصا | مجتمع

فيديو يهز المغاربة..مغربية كتبكي: ''خطيبي السابق خطفني وقتلني بالعصا''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.