الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس ﻿

شارك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس بالجلسة الرسمية للمؤتمر الدولي الذي نظمته نقابة المحامين بفاس بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين حول موضوع تطور مهنة المحامي يوم السبت

''شـوف تيفي''

شارك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس بالجلسة الرسمية للمؤتمر الدولي الذي نظمته نقابة المحامين بفاس بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين حول موضوع تطور مهنة المحامي يوم السبت 7 أبريل بالعاصمة العلمية فاس .

وقد تميزت هذه المشاركة بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس المنتدب التي نوه فيها بهذه المبادرة الدولية الهامة التي تعد امتدادا لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة معبرا على أن المغرب استقطب طيلة هذا الأسبوع أنظار العدالة عبر العالم مابين مراكش وفاس حيت استمرت الأسئلة والنقاشات من أجل إيجاد الحلول الملائمة للأعطاب التي تعتري منظومة العدالة ولتكريس الثقة لدى المتقاضين ، منوها في هذا السياق بمضامين بيان مراكش التاريخي.

كما نوه الرئيس المنتدب في معرض كلمته بالجهود الكبرى لمهنة المحاماة وأدوارها التي تتجاوز النيابة والدفاع عن أطراف في الخصومات إلى الدفاع عن الثوابت الوطنية والقيام بالدبلوماسية الموازية للتعريف بالتجربة المغربية على مختلف الأصعدة مذكرا في هذا الإطار بالدينامية التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب على مستوى القوانين والهيكلة والتنظيم ومشددا على ضرورة تحصين الذات بالتكوين والتخليق والانفتاح حتى تستطيع مواجهة التحديات التي فرضتها العولمة والتطور التكنولوجي والإجرام العابر للقارات .

وقد شهدت أطوار هذه الجلسة الرسمية تسليم الأستاذ إدريس شاطر الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين درع تكريمي للرئيس المنتدب مصطفى فارس .

وقد أجرى الرئيس المنتدب على هامش هذا المؤتمر عددا من اللقاءات مع المسؤولين القضائيين بعدد من الدوائر القضائية وبعض من ضيوف المؤتمر الأجانب.