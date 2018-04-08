خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات ﻿

بعد ساعات من الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له دولة إيران، كشف أحمد البقالي المنتمي لجمعية خبراء الحاسوب المغربية، عبر حسابه بالفيسبوك، أن المغرب مهدد هو الآخر بالتعرض لهجوم مشابه سيجعله منفصلا عن

''شوف تيفي''

بعد ساعات من الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له دولة إيران، كشف أحمد البقالي المنتمي لجمعية خبراء الحاسوب المغربية، عبر حسابه بالفيسبوك، أن المغرب مهدد هو الآخر بالتعرض لهجوم مشابه سيجعله منفصلا عن العالم.

وأوضح هذا الخبير أن الهجوم الإلكتروني على المغرب، قد يتسبب في انفصال المملكة عن الشبكة المعلوماتية العالمية، ما سينجم عنه تدمير الاقتصاد المغربي في ساعات قليلة.

وأشار هذا الخبير إلى أن هذا الهجوم سيربك النظام المعلوماتي في الأبناك والمحاكم وبعض المطاعم المعروفة، إذا ما لم يتم الاستعانة بخبير حقيقي .