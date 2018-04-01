خاص.. رونار يضع برنامحا خاصا للاعب بوصوفة قبل مونديال روسيا ﻿

وضع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم برنامجا تدريبيا خاصا للاعب امبارك بوصوفة الممارس رفقة فريق الجزيرة لاعداده لمنافسات كأس العالم 2018 روسيا الذي ينطلق في 14 يونيو المقبل.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

وضع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم برنامجا تدريبيا خاصا للاعب امبارك بوصوفة الممارس رفقة فريق الجزيرة لاعداده لمنافسات كأس العالم 2018 روسيا الذي ينطلق في 14 يونيو المقبل.

وأفاد مصادر موثوق بها، لـ '' شوف سبور'' أن البرنامج سيتم تطبيقه مباشرة بعد نهاية منافسات الدوري الاماراتي المقرر في شهر أبريل الجاري،من أجل الحفاظ على الطراوة البدنية للاعب بوصوفة علما أن المنافسات لن تنطلق إلى بعد 14 من شهر يونيو المقبل.

ومعلوم أن المنتخب المغربي سيواجه كل من منتخب إيران والبرتغال وإسبانيا ضمن المجموعة الثانية.