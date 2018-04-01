أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية متقدمة في العدالة. ﻿

كشف ''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة في ندوة دولية نظمها الاتحاد الدولي للمحامين العرب بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقابة هيئة المحامين صباح أمس السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب



كشف ''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة في ندوة دولية نظمها الاتحاد الدولي للمحامين العرب بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقابة هيئة المحامين صباح أمس السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة العلمية فاس، عن الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في إصلاح منظومة العدالة، والتي تجلت أبرز معالمها في تنصيب الملك محمد السادس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونقل سلطات وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة، في تنزيل حقيقي لاستقلال القضاء وفق مقتضيات الدستور المغربي الجديد، وضمان حقوق المتقاضين والمظلومين، وضمان سيادة القانون، حيث الكل سواسية في الحقوق والواجبات.

كما أوضح ذات المتحدث، على أن نجاح المحامي في مهامه النبيلة لا يتوقف على كثرة المهام التي يسندها القانون للمحاماة وتنوعها بين مهام الدفاع والاستشارة والتحكيم وتحرير العقود وغيرها من المهام التي تخولها لهم التشريعات، وإنما يتوقف على إجادتهم لنوع معين من بين هذه التخصصات وإتقانهم لجزئية خاصة من ذلك التخصص، مع توفره على امتداد مهني للاختصاصات الأخرى بِواسطة زملاء آخرين له، على اعتبار أن مجالات اشتغال المحامي الجديدة التي أناطتها بها مجموعة من القوانين من قبيل التحكيم وتحرير العقود، بقدر ما تشكل ميدانا خصبا تنعكس عليه خبرة واجتهاد المحامي، فهي تفرض الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية، الأمر الذي يدعو إلى تحديث المهنة وأجهزتها وآليات عملها بعقلانية وتبصر وانفتاح على التجارب الأخرى للنهل منها، والاستفادة من تراكماتها.

وفي تصريح خص به ''شوف TV''، تكلم ''محمد أوجار'' وزير العدل عن الحظوة والمصداقية الدوليتين الكبيرتين اللتين تتمتع بهما المملكة المغربية من خلال المبادرات الإصلاحية للملك محمد السادس، خصوصا تلك المتعلقة بالمشروع التاريخي لإصلاح القضاء واستقلال السلطة القضائية، مستشهدا بالكثافة الدولية التي حضرت أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة بمراكش يومي الثاني والثالث من شهر أبريل الجاري، والذي اعتبر بحق أكبر ملتقى عالمي في مجال العدالة، بحضور 80 دولة، بمسؤولين على أرفع مستوى، وأزيد من 40 وزيرا، وعدد كبير من الرؤساء الأولين في المجالس العليا للقضاء، ورؤساء النيابات العامة، والكثير من الأهرامات القانونية في العالم، من مختلف القارات ''الهند، ماليزيا، باكستان، أفغانستان، أمريكا الجنوبية، كندا، أوربا، وأفريقيا''، مؤكدا على أن كم ونوعية الحضور هو شهادة تميز وتفرد للتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة، وكل الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمنظومة العدالة والإدارة القضائية وحكامة المحاكم المغربية.

هذا، وعقب هذا اللقاء الدولي الذي حضره إلى جانب وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والعديد من الشخصيات القضائية والحقوقية المعروفة، تم تتويج رئيس النيابة العامة ''محمد عبد النباوي''من قبل المنظمين بدرع الاتحاد الدولي للمحامين.