 هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس | بوليتيك

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات | بوليتيك

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية متقدمة في العدالة. | بوليتيك

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر | دولي

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر

لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض | دولي

لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض

توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية | اقتصاد

توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية

العثماني يجدد رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الانفصاليون عبثا فرضها في المنطقة العازلة | بوليتيك

العثماني يجدد رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الانفصاليون عبثا فرضها في المنطقة

بث مباشر : الدفاع الحسني الجديدي - الراسينغ البيضاوي / الدوري المغربي | بووز

بث مباشر : الدفاع الحسني الجديدي - الراسينغ البيضاوي / الدوري المغربي

مغربية الصحراء تضرب في جذور التاريخ... واستفزازات البوليساريو خرق ومساس بالوحدة الترابية | بوليتيك

مغربية الصحراء تضرب في جذور التاريخ... واستفزازات البوليساريو خرق ومساس بالوحدة الترابية

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 13:24 هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر | دولي
هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران يوم السبت إن متسللين إلكترونيين هاجموا شبكات في عدد من الدول ومنها مراكز للبيانات في إيران وتركوا صورة العلم الأمريكي على شاشات أجهزة الكمبيوتر

''شــوف تيفي''

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران يوم السبت إن متسللين إلكترونيين هاجموا شبكات في عدد من الدول ومنها مراكز للبيانات في إيران وتركوا صورة العلم الأمريكي على شاشات أجهزة الكمبيوتر ومعها تحذير يقول ''لا تعبثوا بانتخاباتنا''.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ''أثر الهجوم على ما يبدو على 200 ألف جهاز راوتر في أنحاء العالم في هجوم واسع النطاق بما يشمل 3500 جهاز في بلدنا''.

وأضاف البيان أن الهجوم، الذي أصاب شركات تقديم خدمات الإنترنت وقطع اتصال المشتركين بالشبكة، وقع بسبب نقطة ضعف في أجهزة الراوتر المقدمة من شركة سيسكو التي كانت قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا وقدمت حلا للأمر لكن بعض الشركات لم تُحمّله بسبب عطلة العام الإيراني الجديد.

وقالت مدونة نيك بيازيني وهو باحث في مجموعة تالوس لأمن المعلومات التابعة لشركة سيسكو ”عدد من الحوادث في عدة بلدان استهدف بعضها البنية التحتية الحساسة على وجه التحديد شملت إساءة استخدام بروتوكول التثبيت الذكي“.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن الوزير إن الهجوم أثر أساسا على أوروبا والهند والولايات المتحدة، وأضاف ''تأثر نحو 55 ألف جهاز في الولايات المتحدة و14 ألفا في الصين، وبلغت نسبة الأجهزة التي تأثرت في إيران 2 في المئة''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المنظمة الايرانية شركة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض | دولي

لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض

بلجيكا تنوي تضييــق الخناق على تجار المخدرات المغاربة | دولي

بلجيكا تنوي تضييــق الخناق على تجار المخدرات المغاربة

وفاة مهــاجر مغربي في حادثة سيـر بنابولي واعتقال إيطالي بسبب الفرار وعدم تقديم المساعدة | دولي

وفاة مهــاجر مغربي في حادثة سيـر بنابولي واعتقال إيطالي بسبب الفرار وعدم تقديم المساعدة

فضيحة وبالفيديو..مسؤولون سعوديون يمنعون المعتمرين من الحصول على ماء زمزم | دولي

فضيحة وبالفيديو..مسؤولون سعوديون يمنعون المعتمرين من الحصول على ''ماء زمزم''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أخيب كسيدة فكازا بالليل..طوموبيلة مبقا فيها والو | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

أخيب كسيدة فكازا بالليل..طوموبيلة مبقا فيها والو

كواليس حفل تأبين المرحوم حميد الهزاز بحضور لاعبين قدماء من فاس والدار البيضاء | خارج البلاطو

كواليس حفل تأبين المرحوم حميد الهزاز بحضور لاعبين قدماء من فاس والدار البيضاء

xفيديو مؤلم..عائلة بمارتيل كتعيش التشرد بعدما تحرق ليهم المنزل بسبب شمعة | خارج البلاطو

xفيديو مؤلم..عائلة بمارتيل كتعيش التشرد بعدما تحرق ليهم المنزل بسبب شمعة

كواليس تظاهرة مغرب ويب أواردس/فائزين/أوراش/مشاركين | بــووز

كواليس تظاهرة مغرب ويب أواردس/فائزين/أوراش/مشاركين

﻿

آخر المستجدات

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس | بوليتيك
منذ 4 دقائق

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات | بوليتيك

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية متقدمة في العدالة. | بوليتيك

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر | دولي

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.