هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر ﻿

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران يوم السبت إن متسللين إلكترونيين هاجموا شبكات في عدد من الدول ومنها مراكز للبيانات في إيران وتركوا صورة العلم الأمريكي على شاشات أجهزة الكمبيوتر

''شــوف تيفي''

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران يوم السبت إن متسللين إلكترونيين هاجموا شبكات في عدد من الدول ومنها مراكز للبيانات في إيران وتركوا صورة العلم الأمريكي على شاشات أجهزة الكمبيوتر ومعها تحذير يقول ''لا تعبثوا بانتخاباتنا''.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ''أثر الهجوم على ما يبدو على 200 ألف جهاز راوتر في أنحاء العالم في هجوم واسع النطاق بما يشمل 3500 جهاز في بلدنا''.

وأضاف البيان أن الهجوم، الذي أصاب شركات تقديم خدمات الإنترنت وقطع اتصال المشتركين بالشبكة، وقع بسبب نقطة ضعف في أجهزة الراوتر المقدمة من شركة سيسكو التي كانت قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا وقدمت حلا للأمر لكن بعض الشركات لم تُحمّله بسبب عطلة العام الإيراني الجديد.

وقالت مدونة نيك بيازيني وهو باحث في مجموعة تالوس لأمن المعلومات التابعة لشركة سيسكو ”عدد من الحوادث في عدة بلدان استهدف بعضها البنية التحتية الحساسة على وجه التحديد شملت إساءة استخدام بروتوكول التثبيت الذكي“.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن الوزير إن الهجوم أثر أساسا على أوروبا والهند والولايات المتحدة، وأضاف ''تأثر نحو 55 ألف جهاز في الولايات المتحدة و14 ألفا في الصين، وبلغت نسبة الأجهزة التي تأثرت في إيران 2 في المئة''.