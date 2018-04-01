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''الوينرز'' تصدر بلاغا قويا وتعري واقع الوداد الرياضي

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 13:18 الوينرز تصدر بلاغا قويا وتعري واقع الوداد الرياضي | سبور
''الوينرز'' تصدر بلاغا قويا وتعري واقع الوداد الرياضي
أصدرت أولترا ''الوينرز '' الفصيل المساند لفريق الوداد الرياضي، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي''الفيسبوك''، بلاغاً جديداً في ظل الظرفية الحالية التي يمر منها الفريق الأحمر.

''شوف سبور''

أصدرت أولترا ''الوينرز '' الفصيل المساند لفريق الوداد الرياضي، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي''الفيسبوك''، بلاغاً جديداً في ظل الظرفية الحالية التي يمر منها الفريق الأحمر.

وأكدت ''الوينرز ''، أن هذا البلاغ هو الرابع من نوعه في أقل من شهر، بسبب صعوبة المرحلة وخطورة الظرفية وحساسية الموضوع، ''فهذه المرة لا يتعلق الأمر بفساد أو اختلاس أو سوء تسيير فقط، وإنما يتعلق الأمر بمصير النادي برمته وبمجمله''.

وأوضحت المجموعة المساندة لفريق الوداد الرياضي، أن الوضعية الحالية للفريق الأحمر، تعتبر مهترئة ، وأن أرضيته وأساساته الهشة، هي سبب المشاكل التي تسببت في ضعف وهوان قواعد النادي الداخلية، مشيرة إلى '' أننا كنا ننتظر ردا فصيحا وكلاما صريحا لرئيس الوداد الرياضي سعيد الناصيري، يؤكد ما كتبناه و يتدارك أخطاءه، أو يفند ما سطرناه بلغة رسمية ودلائل قانونية، و في النهاية: لا شيء من هذا حدث، واستمر سعيد (نازاريو دي ليما) في مراوغاته المكشوفة والمعهودة والمألوفة''.

كما تطرق البلاغ إلى التقرير المالي ، بالقول '' إن التقرير يلف تفاصيله الغموض، وبعض الأرقام تطرح حوله عديد التساؤلات خصوصا فيما يخص مصاريف التنقلات الخارجية وعمولات السماسرة، والعشوائية التي تتجلى في عدم ضبط سجلات الرأسمال البنيوي والمعداتي، وغياب الحجج والوثائق التي توثق أغلب التحركات المالية''.

كما وجهت أولترا ''الوينرز'' كلمة للجماهير الودادية، الـ(وينرز صفر خمسة) ومن يقف في صفها لتتبنى مواقفها، مضيفة أن هذه الفئة لها منظور مغاير عن الجميع، تؤمن بأن الوداد يجب أن يكون في مصاف كبار الأندية الإفريقية، وتؤمن بأن نادي الوداد يجب أن يكون في القمة على مستوى جميع فروعه، وتؤمن بأن الوداد تستحق نظاما تسييريا أفضل، وبرلمانا أقوى وأكبر ومنخرطين أكثر، وبأن الجماهير تستحق الشفافية والوضوح والمصداقية والاحترام بدل الكذب والتدليس والمراوغة .

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الوداد الرياضي الوينرز سعيد الناصيري

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