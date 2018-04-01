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لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 13:16 لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض | دولي
لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض
تضاربت وجهات النظر بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، ولجنة المشاغل النسائية بغرفة الرياض، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حول قرار إغلاق الحمامات المغربية في المشاغل النسائية.

''شوف تيفي''

تضاربت وجهات النظر بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، ولجنة المشاغل النسائية بغرفة الرياض، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حول قرار إغلاق الحمامات المغربية في المشاغل النسائية.

وحسب ما كشف عنه موقع صحيفة ''صدى'' أمس السبت، فإن الأزمة تعود لقرار وزارة الشؤون البلدية بإغلاق الحمامات في المشاغل النسائية واقتصار نشاطها على الخياطة ،بناء على ورود عدة شكاوى من بعض المشاغل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملاك المشاغل، يطالب بعودتها لصعوبة فصل التجميل عن الخياطة ،لتقوم لجنة المشاغل النسائية بغرفة الرياض بزيارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة شاكية من قرار الوزارة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المشاغل شكاوي الوزارة الخياطة صحيفة صدى

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