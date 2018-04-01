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خاص.. حسبان يهيئ لمباراة الديربي ولم يقدم استقالته بشكل رسمي وهذا موعد عودته من فرنسا

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 12:44 خاص.. حسبان يهيئ لمباراة الديربي ولم يقدم استقالته بشكل رسمي وهذا موعد عودته من فرنسا | سبور
خاص.. حسبان يهيئ لمباراة الديربي ولم يقدم استقالته بشكل رسمي وهذا موعد عودته من فرنسا
علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، سيعود إلى مدينة الدار البيضاء قادما من باريس يوم الأربعاء المقبل، ليشرع في تهييئه لمباراة الديربي البيضاوي

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، سيعود إلى مدينة الدار البيضاء قادما من باريس يوم الأربعاء المقبل، ليشرع في تهييئه لمباراة الديربي البيضاوي أمام فريق الوداد البيضاوي، برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأفاد ذات المصادر، أن حسبان لم يقدم أي وثيقة للمكتب المسير للنادي أو للإدارة تفيد استقالته من مهامه، موضحة أنه اتصل يوم أمس السبت بكل من المدرب خوان كارلوس غاريدو وباقي اللاعبين لتهنئتهم على تحقيق الفوز على فريق زاناكو الزامبي برسم سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي دون الإشارة إلى أية نقطة بخصوص رحيله عن الفريق كما يظهر من خلال حديثه أنه لا يفكر نهائيا في الرحيل.

وحسب ذات المصادر، فإن حسبان غير مستعد للرحيل عن رئاسة النادي في الظرفية الحالية، في انتظار النتائج التي سيسفر عنها الجمع العام الاستثنائي المقبل المقرر يوم 13 من شهر أبريل.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب سعيد حسبان الرجاء

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