تم أمس السبت بدكار، توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، المقرر عقده في أكتوبر المقبل بالعاصمة السنغالية.

''شــوف تيفي''

تم أمس السبت بدكار، توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، المقرر عقده في أكتوبر المقبل بالعاصمة السنغالية.

ووقع هذه الاتفاقية الثلاثية، التي تضم المغرب والسنغال وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، كل من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، ووزير التجديد الحضري والإسكان وإطار العيش السنغالي ديين فاربا سار.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش تنظيم المحطة المؤسساتية للقافلة الدولية الخامسة لمجموعة العمران، تلتزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة بوضع التجربة المغربية، بفعل تنظيم المنتدى الوزاري الإفريقي الأول حول الإسكان والتنمية الحضرية، رهن إشارة السنغال، وتقديم المساعدة التقنية الضرورية لتنظيم الدورة الثانية لهذا المنتدى.

يشار إلى أنه تم تنظيم المنتدى الوزاري الإفريقي الأول حول السكن والتنمية الحضرية من طرف وزارة السكنى وسياسة المدينة بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) في ماي 2016 بالرباط، حول موضوع ''السياسة الحضرية والتنمية المستدامة''.

كما اتفقوا على عقد دورة هذا المنتدى كل سنتين، وكذلك الدعوة إلى إنشاء مجلس للمنظمات الدولية تحت قيادة برنامج الأمم المتحدة (موئل)، يضم الأجهزة التنفيذية لكل من البنك الإفريقي للتنمية والمدن و الحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا من أجل دعم عمل المنتدى والمساهمة في استدامته.

وعقب حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، تطرقت أطر سنغالية ومغربية لمواضيع مختلفة تتعلق أساسا بالتحديات والجودة في مجال البناء وتجربة مجموعة العمران.

كما عقد الوزيران المغربي والسنغالي اجتماعا تحضيريا للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية.