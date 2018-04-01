 توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس | بوليتيك

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات | بوليتيك

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية متقدمة في العدالة. | بوليتيك

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر | دولي

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر

لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض | دولي

لهذه الأسباب.. السعودية تغلق حمامات مغربية بالعاصمة الرياض

توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية | اقتصاد

توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية

العثماني يجدد رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الانفصاليون عبثا فرضها في المنطقة العازلة | بوليتيك

العثماني يجدد رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الانفصاليون عبثا فرضها في المنطقة

بث مباشر : الدفاع الحسني الجديدي - الراسينغ البيضاوي / الدوري المغربي | بووز

بث مباشر : الدفاع الحسني الجديدي - الراسينغ البيضاوي / الدوري المغربي

مغربية الصحراء تضرب في جذور التاريخ... واستفزازات البوليساريو خرق ومساس بالوحدة الترابية | بوليتيك

مغربية الصحراء تضرب في جذور التاريخ... واستفزازات البوليساريو خرق ومساس بالوحدة الترابية

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 12:29 توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية | اقتصاد
توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية
تم أمس السبت بدكار، توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، المقرر عقده في أكتوبر المقبل بالعاصمة السنغالية.

''شــوف تيفي''

تم أمس السبت بدكار، توقيع اتفاقية تهم التنظيم المشترك للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، المقرر عقده في أكتوبر المقبل بالعاصمة السنغالية.

ووقع هذه الاتفاقية الثلاثية، التي تضم المغرب والسنغال وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، كل من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، ووزير التجديد الحضري والإسكان وإطار العيش السنغالي ديين فاربا سار.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش تنظيم المحطة المؤسساتية للقافلة الدولية الخامسة لمجموعة العمران، تلتزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة بوضع التجربة المغربية، بفعل تنظيم المنتدى الوزاري الإفريقي الأول حول الإسكان والتنمية الحضرية، رهن إشارة السنغال، وتقديم المساعدة التقنية الضرورية لتنظيم الدورة الثانية لهذا المنتدى.

يشار إلى أنه تم تنظيم المنتدى الوزاري الإفريقي الأول حول السكن والتنمية الحضرية من طرف وزارة السكنى وسياسة المدينة بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) في ماي 2016 بالرباط، حول موضوع ''السياسة الحضرية والتنمية المستدامة''.

كما اتفقوا على عقد دورة هذا المنتدى كل سنتين، وكذلك الدعوة إلى إنشاء مجلس للمنظمات الدولية تحت قيادة برنامج الأمم المتحدة (موئل)، يضم الأجهزة التنفيذية لكل من البنك الإفريقي للتنمية والمدن و الحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا من أجل دعم عمل المنتدى والمساهمة في استدامته.

وعقب حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، تطرقت أطر سنغالية ومغربية لمواضيع مختلفة تتعلق أساسا بالتحديات والجودة في مجال البناء وتجربة مجموعة العمران.

كما عقد الوزيران المغربي والسنغالي اجتماعا تحضيريا للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الوزاري الإفريقي مجموعة العمران

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير.. شهرة الحمار المغربي تجاوزت كل الأفاق وتثير حزازات واتهامات دولية | اقتصاد

مثير.. شهرة الحمار المغربي تجاوزت كل الأفاق وتثير حزازات واتهامات دولية

بالصــور: البنــك الشعبي يفتتح وكالة بنكه التشاركي بنك اليسر بالدار البيضاء | اقتصاد

بالصــور: البنــك الشعبي يفتتح وكالة بنكه التشاركي ''بنك اليسر'' بالدار البيضاء

محطتي جديد الحكومة لحماية مستهلكي المحروقات من أي تجاوزات في الأسعار | اقتصاد

''محطتي'' جديد الحكومة لحماية مستهلكي المحروقات من أي تجاوزات في الأسعار

بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق محطتي لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش | اقتصاد

بعد الارتفاع الصاروخي..الداودي يطلق تطبيق ''محطتي'' لمستهلكي النفط في المغرب وها علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أخيب كسيدة فكازا بالليل..طوموبيلة مبقا فيها والو | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

أخيب كسيدة فكازا بالليل..طوموبيلة مبقا فيها والو

كواليس حفل تأبين المرحوم حميد الهزاز بحضور لاعبين قدماء من فاس والدار البيضاء | خارج البلاطو

كواليس حفل تأبين المرحوم حميد الهزاز بحضور لاعبين قدماء من فاس والدار البيضاء

xفيديو مؤلم..عائلة بمارتيل كتعيش التشرد بعدما تحرق ليهم المنزل بسبب شمعة | خارج البلاطو

xفيديو مؤلم..عائلة بمارتيل كتعيش التشرد بعدما تحرق ليهم المنزل بسبب شمعة

كواليس تظاهرة مغرب ويب أواردس/فائزين/أوراش/مشاركين | بــووز

كواليس تظاهرة مغرب ويب أواردس/فائزين/أوراش/مشاركين

﻿

آخر المستجدات

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس | بوليتيك
منذ 6 دقائق

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يتسلم درعا تكريميا بالعاصمة العلمية فاس

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات | بوليتيك

خطير وبالصورة..بعد إيران: المغرب مهدد بهجوم إلكتروني سيدمر اقتصاده في ساعات

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية متقدمة في العدالة. | بوليتيك

أوجار وعبد النباوي: استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة يبوآن المملكة المغربية مكانة دولية

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر | دولي

هجوم غير مسبوق على إيران والعلم الأمريكي يغزو شاشات أجهزة الكمبيوتر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.