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مدرب ليفربول يعوض زين الدين زيدان في الريال

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 12:00 مدرب ليفربول يعوض زين الدين زيدان في الريال | سبور
مدرب ليفربول يعوض زين الدين زيدان في الريال
دخلت إدارة فريق ريال مدريد لكرة القدم، في مفاوضات للتعاقد مع مدرب ليفربول يورغن كلوب، في حالة تقرر الاستغناء نهائيا عن خدمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في نهاية الموسم الحالي.

'' شوف سبور''

دخلت إدارة فريق ريال مدريد لكرة القدم، في مفاوضات للتعاقد مع مدرب ليفربول يورغن كلوب، في حالة تقرر الاستغناء نهائيا عن خدمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة ''ذا صن'' الإنجليزية، أن ريال مدريد يعد الأكثر اهتماما بخدمات كلوب خاصة بعدما أثبت المدرب البالغ (50 عاما)، نفسه في رابطة الأبطال الأوروبية مع بوروسيا دورتموند الذي قاده إلى نهائي عام 2013، كما قدم مسيرة رائعة مع ليفربول في نفس البطولة، وبات على أعتاب التأهل لنصف النهائي في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة زيدان في البقاء كمدرب لريال مدريد ستكون مرتبطة بالتتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

يذكر أن نتائج ريال مدريد تراجعت تحت قيادة زيدان في بداية الموسم الحالي ببطولة ''الليغا''، كما ودع كذلك كأس الملك مبكرا، قبل أن يستعيد توازنه مؤخرا ويصبح على بعد خطوة من التأهل لنصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، وهو الأمل الأخير للمدرب الفرنسي في تحقيق بطولة هذا الموسم.

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