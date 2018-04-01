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هام لمستخدمي واتساب في المغرب..حضيو راسكم: شوفو كيفاش كيتسرقو ليكم المعلومات الشخصية

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 11:57 هام لمستخدمي واتساب في المغرب..حضيو راسكم: شوفو كيفاش كيتسرقو ليكم المعلومات الشخصية | نت 2.0
هام لمستخدمي واتساب في المغرب..حضيو راسكم: شوفو كيفاش كيتسرقو ليكم المعلومات الشخصية
قامت تقارير صحفية بريطانية وعالمية، بإطلاق تحذيرات وصفتها بأنها ''الأخطر'' منذ إطلاق تطبيق التراسل الفوري ''واتسآب''.

''شوف تيفي''

قامت تقارير صحفية بريطانية وعالمية، بإطلاق تحذيرات وصفتها بأنها ''الأخطر'' منذ إطلاق تطبيق التراسل الفوري ''واتسآب''.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك''، يومه الأحد، فقد قالت صحيفة ''الديلي إكسبريس'' البريطانية إن تحديثا مزيفا لـ''واتسآب'' بدأ ينتشر بصورة ''مرعبة''، وأوضحت أن هذا التحديث يمكنه أن يدمر أي جهاز ذكي ويسرق كافة المعلومات الخاصة والبنكية، الخاصة بالمستخدم.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه انتشر في الآونة الأخيرة تطبيق ، يحمل اسم ''واتسآب بلس''، ولكن خبراء حذروا من أنه برمجية خبيثة.

وأكدت الوكالة أن تحديث ''واتسآب'' المزيف، يوقع ضحاياه في فخ التحديث، بإغرائهم بأن ''واتسآب بلس'' يمكنه أن يشغل 4 حسابات في وقت واحد على التطبيق، كما أنه يخفي ''إشعارات الكتابة والقراءة'' أو ''العلامة الزرقاء'' الشهيرة، مشيرة إلى أنه وبمجرد الضغط على الموافقة، تظهر رسالة للمستخدم بأن التطبيق مستخدم فعلا على جهازه، وتختفي نسخة ''واتسآب بلس''، ويتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب مكتوبة بالكامل باللغة العربية، ثم يبدأ التطبيق ''المزيف'' في سرقة المعلومات الشخصية للمستخدمين، بدء من رقم هاتفه وأسمائهم، وحتى الوسائط والملفات المرسلة والمستلمة، وقد اكتشف الباحثون أن التحديث ''المزيف'' مصدره شخص عربي يدعى ''أبو''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المزيف تطبيق واتساب المعلومات الشخصية

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