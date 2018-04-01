بلجيكا تنوي تضييــق الخناق على تجار المخدرات المغاربة ﻿

وقع وزير العدل البلجيكي كون جينس، الثلاثاء الماضي، اتفاق تعاون ثنائي مع نظيره المغربي محمد أوجار بشأن الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

''شـوف تيفي''

وقع وزير العدل البلجيكي كون جينس، الثلاثاء الماضي، اتفاق تعاون ثنائي مع نظيره المغربي محمد أوجار بشأن الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

و حسب ما نقلته وسائل إعلام بلجيكية يوم أمس السبت، فإن الاتفاق يهدف إلى وضع أطر قانونية وعملية للتعاون بين السلطات المختصة في بلجيكا ونظيرتها في المغرب في مجالات مصادرة الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وعمليات تبييض الأموال.

وحسب مصادر الوزارة البلجكية، فإن ''السلطات المغربية لم تكن حتى الآن على استعداد للتعاون''، وفق ما أورده الموقع البلجيكي ''belg24'' يوم أمس السبت.

وحسب المصادر ذاتها فإن السلطات البلجيكية قدمت منذ 2013 المئات من الطلبات للمغرب للحصول على معلومات في قضايا وملفات مرتبطة بتبييض أموال والاتجار بالمخدرات، لم تتلق بشأنها ردودا مقنعة .

في هذا الإطار فإن الاتفاق المزمع توقيعه بين البلدين ينص على تقسيم عائدات الأموال والبضائع التي سيتم مصادرتها في قضايا الاتجار في المخدرات.

ويعمد العديد من تجار المخدرات في بلجيكا إلى تبييض الأموال المتحصل عليها من هذه التجارة غير المشروعة بشراء عقارات في المغرب، كما أن السلطات القضائية البلجيكية لا تتمكن من وضع اليد على هذه العقارات لعدم وجود اتفاقية مع المغرب في هذا الإطار.