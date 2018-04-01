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دراسة مثيرة..الأغنياء المفلسون مهددون بالموت المبكر

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 11:47 دراسة مثيرة..الأغنياء المفلسون مهددون بالموت المبكر | منوعات
دراسة مثيرة..الأغنياء المفلسون مهددون بالموت المبكر
تتسبب الأزمات المالية في تدهور الحالة الصحية والنفسية، نتيجة تراكم الضغوط ، ما يسبب أحيانا في الموت المبكر في بعض الأحيان.

''شوف تيفي''

تتسبب الأزمات المالية في تدهور الحالة الصحية والنفسية، نتيجة تراكم الضغوط ، ما يسبب أحيانا في الموت المبكر في بعض الأحيان.

وحسب ما كشف عنه موقع مجلة ''سيدتي'' يوم أمس السبت نقلا عن وكالة رويترز فإن دراسة أمريكية حديثة، نشرت نتائجها دورية رابطة الطب الأمريكية الإلكترونية ''جاما'' بداية شهر أبريل ، أكد فيها الباحثون أن البالغين الذين يخسرون معظم ثرواتهم خلال فترة قصيرة من الوقت، وهم في منتصف العمر، أكثر عرضة إلى الوفاة المبكرة بالمقارنة مع مَن يحتفظون بثرواتهم.

وأكدت المجلة أن الدراسة، أُجريت لمعرفة تأثير ''الثروة السلبية'' على الأفراد، وأوضحت أن الذين يتعرضون إلى صدمتها، أو مَن يفقدون أموالهم خلال منتصف عمرهم أكثر عرضة بنسبة 50 % إلى ''الموت المبكر''، مقارنة مع مَن يحافظون على ثرواتهم، مشيرة إلى أن كبيرة الباحثين لينزي بول من كلية فاينبرغ للطب في جامعة ''نورث وست'' بشيكاغو، قالت: ''إن امتلاك ثروة وفقدانها فجأة، يحمل درجة مخاطر الوفاة المبكرة نفسها، مثل عدم امتلاك ثروة على الإطلاق، وإن الفقر كان يرتبط منذ فترة طويلة بزيادة احتمالات الوفاة المبكرة، وتشير أبحاث سابقة أيضاً إلى أن أي تغيير مفاجئ في الثروة قد يسهم في توتر مزمن واكتئاب وقلق وارتفاع في ضغط الدم، وكلها عوامل مرتبطة بشكل مستقل بخطر الوفاة المبكرة''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الثروة السلبية شيكاغو الثروة الطب

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