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انفراد وبالفيديو.. أولمبيك آسفي يوجه اتهامات ثقيلة للحكم الجعفري

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 11:23 انفراد وبالفيديو.. أولمبيك آسفي يوجه اتهامات ثقيلة للحكم الجعفري | سبور
انفراد وبالفيديو.. أولمبيك آسفي يوجه اتهامات ثقيلة للحكم الجعفري
كشف إبراهيم فلكي المسؤول عن التواصل لفريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، أن الحكم نورالدين الجعفري، تفنن وكان ذكيا في الإطاحة بالفريق المسفيوي، مساء يوم أمس السبت خلال قيادته للمقابلة أمام فريق حسنية

'' شوف سبور'': رشيد محمودي

كشف إبراهيم فلكي المسؤول عن التواصل لفريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، أن الحكم نورالدين الجعفري، تفنن وكان ذكيا في الإطاحة بالفريق المسفيوي، مساء يوم أمس السبت خلال قيادته للمقابلة أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة 24 من البطولة الوطنية، التي أجريت على أرضية ملعب المسيرة، موضحا أنه حرم الفريق من ضربتي جزاء وأهدى ضربة جزاء خيالية لصالح حسنية أكادير، في وقت طرد فيه لاعبين من صفوف أولمبيك آسفي إضافة إلى الكاتب العام للنادي ومدرب الحراس.

وأفاد فلكي في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن الحكم الجعفري، تعمد إسقاط فريق أولمبيك آسفي في العديد من المناسبات، موضحا أن لديه سجلا تاريخيا حافلا بالأخطاء المتعمدة في حق الفريق المسفيوي، بحيث أن مباراة يوم أمس عرفت الإعلان عن أخطاء صحيحة لفائدة حسنية أكادير في الوقت الذي حرم القرش المسفيوي من ركلات أخطاء صحيحة وتفنن في قتل الروح التنافسية للاعبين بعد توجيه جملة من البطاقات الصفراء أولها في الدقيقة 8 للاعب كلاوضيو وعطي الله.

وتابع قائلا :'' لا يعقل أن مديرية التحكيم تضم 9 من الأعضاء عجزوا عن توقيف حكم يلهو ويعبث في البطولة الاحترافية... يوم أمس لم يعط لفريق آسفي الأخطاء الذي كان يستحقها وكان ذكيا في قتلها.. والعالم كله يشهد على ظلم هذا الحكم ''.

وأضاف :'' طرد الكاتب العام ومدرب الحراس وكان ينتظر رد فعل سيء من المدرب بنهاشم لطرده من المباراة، أجبرنا على التعادل أمام الفتح وتسبب لنا في الهزيمة أمام أولمبيك آسفي، وأمام الجيش منح للجيش الملكي ضربة جزاء خيالية لولا تدخل حكم الشرط لإنقاذ الموقف''.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب أولمبيك آسفي حسنية أكادير الجولة 24 البطولة الاحترافية

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