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بالصورة....باطمة تعود للزمن الجميل وتبعث برسالة شكر لجمهورها

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 11:17 بالصورة....باطمة تعود للزمن الجميل وتبعث برسالة شكر لجمهورها | صحافة
بالصورة....باطمة تعود للزمن الجميل وتبعث برسالة شكر لجمهورها
عبرت الفنانة المغربية دنيا باطمة عن فرحتها وسعادتها عن تفاعل جمهورها ومتتبعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة إصدارها لأول أغنية لها باللغة العربية الفصحى والتي كتب كلماتها الكاتب المغربي

شوف تيفي

عبرت الفنانة المغربية دنيا باطمة عن فرحتها وسعادتها عن تفاعل جمهورها ومتتبعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة إصدارها لأول أغنية لها باللغة العربية الفصحى والتي كتب كلماتها الكاتب المغربي أحمد صبري ولحنها الملحن المغربي سعيد الإمام.

حيث نشرت باطمة عبر صفحتها بـ ''إنستغرام'' فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان ''علمتني'' مرفوقة بتعليق تعبر فيه عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة وتشكر فيها معجبيها وكل من ساهم في نجاح الأغنية التي اعتبرتها من الزمن الجميل زمن الكلمة واللحن وزمن الإبداع الذي افتقدته الساحة الفنية على حد تعبيرها.

ويشار أن الفنانة ''باطمة'' قد أبدعت في الأغنية الجديدة التي غنتها ولأول مرة باللغة العربية الفصحى حيث نالت إعجاب العديد من معجبيها.

 

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شوف تيفي المغرب باطمة الزمن الجميل رسالة جمهورها

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