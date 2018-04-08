فيديو جد صادم يهز فيسبوك..مرة أخرى ظهور فيديو للشابة العارية اللي كتذبح دجاجة وكتقوم بأعمال شيطانية ﻿

مرة أخرى، تفاجأ نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بتداول صورة من مقطع فيديو، قيل إنه الجزء الثاني من الفيديو الذي ظهرت به فتاة مقنعة عارية تذبح ''دجاجة'' وتقوم بأعمال شيطانية.

''شوف تيفي''

مرة أخرى، تفاجأ نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بتداول صورة من مقطع فيديو، قيل إنه الجزء الثاني من الفيديو الذي ظهرت به فتاة مقنعة عارية تذبح ''دجاجة'' وتقوم بأعمال شيطانية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة المتداولة، حيث عبر الجميع عن صدمتهم الكبيرة من الطريقة التي قامت بها الشابة بذبح الدجاجة ووضع الدماء على جسدها، مؤكدين أن الأمر شبيه بالحركات التي يقوم بها ما يسمون أنفسهم بـ ''عبدة الشيطان''.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو جد صادم، تم تداوله خلال الأسبوع الجاري، ظهرت به فتاتان عاريتان تقومان بأعمال غريبة جد صادمة تهز النفوس.