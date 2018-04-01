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هيرفي رونار : ''روسيا نحن قادمون''

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 10:34 هيرفي رونار : روسيا نحن قادمون | سبور
هيرفي رونار : ''روسيا نحن قادمون''
نشر مدرب المنتخب المغربي الفرنسي هيرفي رونار، صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''، يوم أمس السبت ، تحمل مواعيد 3 مباريات ودية التي ستجريها النخبة الوطنية أمام كل من أوكرانيا

''شوف سبور''

نشر مدرب المنتخب المغربي الفرنسي هيرفي رونار، صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''، يوم أمس السبت ، تحمل مواعيد 3 مباريات ودية التي ستجريها النخبة الوطنية أمام كل من أوكرانيا وسلوفاكيا وإستونيا، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا

وكتب هيرفي رونار في تدوينته بوسم ''روسيا نحن قادمون''، وذلك قبل بدء مونديال روسيا، الذي سينطلق يوم 14 يونيو المقبل.

ويذكر أن المنتخب الوطني سيجرى مباراته الأولى مع منتخب أوكرانيا يوم 30 ماي المقبل بسويسرا، على أن يواجه في الثانية منتخب سلوفاكيا يوم 4 يونيو المقبل، بسويسرا أيضا، فيما سيخوض المباراة الثالثة ضيفا على منتخب استونيا، يوم 9 يونيو المقبل ، في العاصمة الإستونية تالين .

 

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شوف سبور المغرب هيرفي رونار المنتخب المغربي أوكرانيا سلوفاكيا إستونيا

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