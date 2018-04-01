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وفاة مهــاجر مغربي في حادثة سيـر بنابولي واعتقال إيطالي بسبب الفرار وعدم تقديم المساعدة

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 09:56 وفاة مهــاجر مغربي في حادثة سيـر بنابولي واعتقال إيطالي بسبب الفرار وعدم تقديم المساعدة | دولي
وفاة مهــاجر مغربي في حادثة سيـر بنابولي واعتقال إيطالي بسبب الفرار وعدم تقديم المساعدة
لقي مهاجر مغربي 51 سنة مصرعه في حادثة دهس بسيارة بمنطقة سان فيليتشي بمدينة نابولي جنوب إيطاليا .

''شوف تيفي''

لقي مهاجر مغربي 51 سنة مصرعه في حادثة دهس بسيارة بمنطقة سان فيليتشي بمدينة نابولي جنوب إيطاليا .

وكان المهاجر المغربي '' بوزكري.ب '' يمشي على قدميه حين باغتته سيارة مسرعة من نوع ''سمارت'' تركته بلا حراك على الطريق ، دون أن تتوقف ، وعبر شهادة الشهود تمكنت فرقة كرابينييري من العثور على الجاني ذو 26 سنة والقبض عليه بتهمة الفرار وعدم تقديم مساعدة، حسب ما أوردته صحيفة ''المهاجر بريس'' يومه الأحد.

هـــذا لم تجد سيارة الإسعاف التي حضرت على الفور سوى تأكيد وفاة المهاجر حيث تم نقل الجثمان إلى مستودع الأموات. 

 

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شوف تيفي المغرب حادثة سير الفرار

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