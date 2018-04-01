مثير.. مبيعات ضعيفة لتذاكر مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة ﻿

علمت شوف سبور من مصادر مقربة من اللجنة التنظيمية لمباراة الوداد البيضاوي أمام نادي أولمبيك خريبكة برسم الجولة 24 من منافسات البطولة الاحترافية أن عدد مبيعات التذاكر لم يتعد 4600 تذكرة بحيث يعتبر رقما

شوف سبور

علمت شوف سبور من مصادر مقربة من اللجنة التنظيمية لمباراة الوداد البيضاوي أمام نادي أولمبيك خريبكة برسم الجولة 24 من منافسات البطولة الاحترافية أن عدد مبيعات التذاكر لم يتعد 4600 تذكرة بحيث يعتبر رقما ضعيفا مقارنة مع المباريات السابقة للقلعة الحمراء.

وأفادت ذات المصادر، أن فريق الوداد خصصت 17 ألف تذكرة للقاء المقرر إجراؤه اليوم الأحد بداية من الساعة 20.00 ليلا بمركب محمد الخامس.

هذا ويسعى فريق الوداد إلى تحقيق نتيجة الفوز أمام ضيفه العنيد للاقتراب أكثر من المراتب الأولى والبحث عن فرصة للمنافسة على لقب البطولة الاحترافية.