 مثير.. مبيعات ضعيفة لتذاكر مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة مهــاجر مغربي في حادثة سيـر بنابولي واعتقال إيطالي بسبب الفرار وعدم تقديم المساعدة | دولي

وفاة مهــاجر مغربي في حادثة سيـر بنابولي واعتقال إيطالي بسبب الفرار وعدم تقديم المساعدة

فضيحة بشاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء والمسؤولين آوت | مجتمع

فضيحة بشاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء والمسؤولين آوت

قريبا..ثروة لا تصدق لكل 1 بالمائة من سكان الأرض | منوعات

قريبا..ثروة لا تصدق لكل 1 بالمائة من سكان الأرض

فضيحة وبالفيديو..مسؤولون سعوديون يمنعون المعتمرين من الحصول على ماء زمزم | دولي

فضيحة وبالفيديو..مسؤولون سعوديون يمنعون المعتمرين من الحصول على ''ماء زمزم''

بعد الفضيحة..موقع فيسبوك يطرح خاصية جديدة | نت 2.0

بعد الفضيحة..موقع ''فيسبوك'' يطرح خاصية جديدة

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية بهذه المناطق اليوم الأحد

محمد عبد النباوي يتسلم بفاس درع الاتحاد الدولي للمحامين | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' يتسلم بفاس درع الاتحاد الدولي للمحامين

صادم..فتاة قاصر بتطوان ولدات توأم بعد علاقة غير شرعية وهربات إلى وجهة مجهولة | مجتمع

صادم..فتاة قاصر بتطوان ولدات توأم بعد علاقة غير شرعية وهربات إلى وجهة مجهولة

الدعوة إلى تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية من أجل تحقيق العدالة المائية | مجتمع

الدعوة إلى تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية من أجل تحقيق العدالة المائية

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

مثير.. مبيعات ضعيفة لتذاكر مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 09:45 مثير.. مبيعات ضعيفة لتذاكر مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة | سبور
مثير.. مبيعات ضعيفة لتذاكر مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة
علمت شوف سبور من مصادر مقربة من اللجنة التنظيمية لمباراة الوداد البيضاوي أمام نادي أولمبيك خريبكة برسم الجولة 24 من منافسات البطولة الاحترافية أن عدد مبيعات التذاكر لم يتعد 4600 تذكرة بحيث يعتبر رقما

شوف سبور

علمت شوف سبور من مصادر مقربة من اللجنة التنظيمية لمباراة الوداد البيضاوي أمام نادي أولمبيك خريبكة برسم الجولة 24 من منافسات البطولة الاحترافية أن عدد مبيعات التذاكر لم يتعد 4600 تذكرة بحيث يعتبر رقما ضعيفا مقارنة مع المباريات السابقة للقلعة الحمراء.

وأفادت ذات المصادر، أن فريق الوداد خصصت 17 ألف تذكرة للقاء المقرر إجراؤه اليوم الأحد بداية من الساعة 20.00 ليلا بمركب محمد الخامس.

هذا ويسعى فريق الوداد إلى تحقيق نتيجة الفوز أمام ضيفه العنيد للاقتراب أكثر من المراتب الأولى والبحث عن فرصة للمنافسة على لقب البطولة الاحترافية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الوداد أولمبيك خريبكة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لهذا السبب رفض الحسين عموتة تدريب الصفاقسي التونسي | سبور

لهذا السبب رفض الحسين عموتة تدريب الصفاقسي التونسي

الدراج الإيطالي جاكوب ماريزكو يفوز بالمرحلة الأولى من طواف المغرب للدراجات | سبور

الدراج الإيطالي جاكوب ماريزكو يفوز بالمرحلة الأولى من طواف المغرب للدراجات

العربي يتوج هدافا لدوري نجوم قطر | سبور

العربي يتوج هدافا لدوري نجوم قطر

بث مباشر : ريال مدريد - أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني | سبور

بث مباشر : ريال مدريد - أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

xفيديو مؤلم..عائلة بمارتيل كتعيش التشرد بعدما تحرق ليهم المنزل بسبب شمعة | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

xفيديو مؤلم..عائلة بمارتيل كتعيش التشرد بعدما تحرق ليهم المنزل بسبب شمعة

كواليس تظاهرة مغرب ويب أواردس/فائزين/أوراش/مشاركين | بــووز

كواليس تظاهرة مغرب ويب أواردس/فائزين/أوراش/مشاركين

قصــة صــادمة بالمحمدية مُعلمة فالروض عيطات لصاحبها ودخلات ليه طفلة صغيرة لمرحاض الروض و مارس عليه الجنس | بــووز

قصــة صــادمة بالمحمدية مُعلمة فالروض عيطات لصاحبها ودخلات ليه طفلة صغيرة لمرحاض الروض و مارس عليه الجنس

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها جارهم عندو 64 عام..و الأم تبكي..الطبيب منين قلب بنتي بدا كيبكي حيث جارنا اغتاصبها 5 ديال المرات و بدات كدوز ببريحة خايبة و منين شدوه البوليس قاليهم نتزوج بيها | بــووز

في قلب منزل الطفلة اللي اغتاصبها جارهم عندو 64 عام..و الأم تبكي..الطبيب منين قلب بنتي بدا كيبكي حيث جارنا اغتاصبها 5 ديال المرات و بدات كدوز ببريحة خايبة و منين شدوه البوليس قاليهم نتزوج بيها

﻿

آخر المستجدات

وفاة مهــاجر مغربي في حادثة سيـر بنابولي واعتقال إيطالي بسبب الفرار وعدم تقديم المساعدة | دولي
منذ 39 دقيقة

وفاة مهــاجر مغربي في حادثة سيـر بنابولي واعتقال إيطالي بسبب الفرار وعدم تقديم المساعدة

فضيحة بشاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء والمسؤولين آوت | مجتمع

فضيحة بشاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء والمسؤولين آوت

قريبا..ثروة لا تصدق لكل 1 بالمائة من سكان الأرض | منوعات

قريبا..ثروة لا تصدق لكل 1 بالمائة من سكان الأرض

فضيحة وبالفيديو..مسؤولون سعوديون يمنعون المعتمرين من الحصول على ماء زمزم | دولي

فضيحة وبالفيديو..مسؤولون سعوديون يمنعون المعتمرين من الحصول على ''ماء زمزم''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.