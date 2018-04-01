فضيحة بشاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء والمسؤولين آوت ﻿

قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق الموسم الصيفي، تحول شاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء، وبالتحديد منطقة ''الزيرو'' إلى مكان هامشي، تلقى به المياه العادمة، وتحولت رماله الصفراء إلى سوداء نتيجة انتشار

''شوف تيفي''

قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق الموسم الصيفي، تحول شاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء، وبالتحديد منطقة ''الزيرو'' إلى مكان هامشي، تلقى به المياه العادمة، وتحولت رماله الصفراء إلى سوداء نتيجة انتشار النفايات.

وتوصلت ''شوف تيفي''، مؤخرا، بمجموعة من الشكايات من ساكنة دوار الشرفاء بسيدي رحال الشاطئ، حيث حمل الجميع مسؤولية تدهور حالة ''شاطئ الزيرو'' إلى المسؤولين وأيضا إلى مافيات سرقة الرمال التي استنزفت خلال السنوات الأخيرة هذه الثروة.

وعبرت الساكنة عن غضبها الشديد من الحالة التي وصل إليها الشاطئ الذي أصبح كذلك مرتعا للمجرمين والمدمنين على المخدرات، داعين السلطات إلى الاهتمام بهذا الشاطئ.