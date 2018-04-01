قريبا..ثروة لا تصدق لكل 1 بالمائة من سكان الأرض ﻿

كشف تحليل اقتصادي حديث بشأن تضخم ثروات الأغنياء في العالم، عن أن 1 بالمائة فقط من سكان الأرض سيملكون ثلثي الثروات بحلول عام 2030.

''شوف تيفي''

كشف تحليل اقتصادي حديث بشأن تضخم ثروات الأغنياء في العالم، عن أن 1 بالمائة فقط من سكان الأرض سيملكون ثلثي الثروات بحلول عام 2030.

وفي هذا الصدد فحسب التحليل الصادر عن مكتبة مجلس العموم البريطاني، فإنه في حال استمرار موجة تضخم الثروات التي بدأت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 بنفس الوتيرة، ستتركز 64 بالمائة من ثروات العالم بين يدي 1 بالمائة فقط من السكان.

ومنذ عام 2008، تشهد ثروات الطبقة العليا من أثرياء العالم زيادة مطردة بنسبة 6 بالمائة سنويا، مقابل زيادة بنسبة 3 بالمائة فقط بالنسبة لـ99 بالمائة من سكان الأرض.

وفي ذات السياق ففي حال استمر تضخم الثروات بنفس المعدل، فبحلول عام 2030 سيمتلك 1 بالمائة من السكان ما قيمته 305 تريليونات دولار، مقابل 140 تريليون اليوم.

هذا وحذر التقرير قادة العالم من أن التضخم المستمر للثروات بين يدي أثرى الأثرياء خلال العقد المقبل، سيغذي مشاعر عدم الثقة والغضب بين سكان العالم بشكل عام.