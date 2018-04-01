العربي يتوج هدافا لدوري نجوم قطر ﻿

حقق يوسف العربي مهاجم فريق نادي الدحيل القطري لقب هداف الدوري القطري للمرة الثانية على التوالي برصيد 26 هدفاً، متفوقا على التونسي يوسف المساكني صاحب الـ25 هدفا.

''شوف سبور''

حقق يوسف العربي مهاجم فريق نادي الدحيل القطري لقب هداف الدوري القطري للمرة الثانية على التوالي برصيد 26 هدفاً، متفوقا على التونسي يوسف المساكني صاحب الـ25 هدفا.

وعبر العربي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، عن سعادته بفوزه بلقب هداف الدوري ، مشيدا بزملائه اللاعبين ودورهم الكبير في هذا الإنجاز الذي تحقق.

و يذكر أن العربي سبق له التتويج بلقب دوري نجوم قطر رفقة نادي لخويا، الموسم الماضي ، فيما أحرز اللاعب أيضا لقب كأس السوبر القطري عام 2016، ولقب كأس ملك المملكة العربية السعودية، برفقة نادي الهلال عام 2012.