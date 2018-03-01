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بعد الفضيحة..موقع ''فيسبوك'' يطرح خاصية جديدة

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 08:38 بعد الفضيحة..موقع فيسبوك يطرح خاصية جديدة | نت 2.0
بعد الفضيحة..موقع ''فيسبوك'' يطرح خاصية جديدة
أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس السبت عن عزمه طرح خاصية مسح الرسائل من الماسنجر للجميع خلال الأشهر القليلة القادمة.

''شوف تيفي''

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس السبت عن عزمه طرح خاصية مسح الرسائل من الماسنجر للجميع خلال الأشهر القليلة القادمة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مهتمة بجديد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الخدمة ستتيح للمستخدم مسح رسائله من تطبيقه الخاص إلى جانب مسحها من صندوق الوارد الخاص بالمستلمين لرسالته.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن موقع ''تك كرانش''، كان قد كشف، أول أمس الجمعة، عن قيام مارك زوكربيرغ وغيره من كبار المسؤولين بشركة فيسبوك بمسح رسائلهم من تطبيق فيسبوك ماسنجر، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في الأوساط التقنية، خصوصًا بعد موجة الغضب التي استهدفت فيسبوك بعد اعتراف زوكربيرغ بفحص أنظمة الشركة الآلية لرسائل المستخدمين، واعتبر المتخصصون ذلك انتهاكًا لخصوصية المستخدم.

وأكدت ذات المصادر أن هذه الخطوة، جاءت لتعلن أن إزالة زوكربيرغ لرسائله، والحفاظ على خصوصيته وأمن مؤسسته ليس امتيازًا خاصًا به وإنما هي خاصية تخطط لتعميمها خلال الأشهر القادمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيسبوك موقع زوكربيرغ المسؤولين مسانجر

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