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المغرب يضمن مقعدين في أولمبياد الشبان

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 08:33 المغرب يضمن مقعدين في أولمبياد الشبان | سبور
المغرب يضمن مقعدين في أولمبياد الشبان
حقق المنتخب المغربي للتايكواندو بطاقتي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشبان المقرر إجراؤها شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس،

'' شوف سبور''

حقق المنتخب المغربي للتايكواندو بطاقتي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشبان المقرر إجراؤها شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد تأهل البطلتين فاطمة الزهراء أبو فارس وصفية صالح على إثر تجاوزهما لعتبة التأهل لهذه الدورة الأولمبية والمحددة في بلوغ دور ربع نهاية البطولة الإقصائية العالمية التي انتهت مساء يوم أمس السبت بمدينة الحمامات التونسية.

وجاء تأهل البطلة فاطمة الزهراء أبو فارس عن فئة وزن أكثر من 63 كلغ بعد فوزها في الدور الأول على منافستها الرومانية أندريا كتالينا بعدم التكافؤ نهاية الجولة الثانية بنتيجة 23 نقطة مقابل نقطتين فقط، ثم تفوقها خلال دور الثمن على الفرنسية لورين ألتيا بنتيجة 12 مقابل 11، قبل أن يتوقف طموحها بانهزامها خلال دور ربع النهاية أمام الصينية مو وينزه.

وبالنسبة للبطلة صفية صالح التي ضمنت بدورها بطاقة التأهل لدورة الأرجنتين، فقد تغلبت على البطلة البنغالية قريشي فريانة خلال دور السدس عشر بنتيجة 40 مقابل 1، ثم تجاوزها لدور ثمن النهاية إثر فوزها على اللبنانية ليتيسيا عون بنتيجة 17 مقابل 12، لتنهزم في دور ربع النهاية أمام البرازيلية ساندي ماليدو بنتيجة 2 مقابل 10 .

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