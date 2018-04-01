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هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية بهذه المناطق اليوم الأحد

بتاريــخ : 8 أبريل 2018 / 08:14 هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع
هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية بهذه المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الأحد مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية أحيانا محلية خاصة خلال الصباح بكل من منطقة طنجة واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومرتفعات الأطلس.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الأحد مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية أحيانا محلية خاصة خلال الصباح بكل من منطقة طنجة واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومرتفعات الأطلس.

وستصبح السماء غائمة جزئيا خلال الزوال والليلة الموالية مع نزول بعض القطرات أو زخات مطرية ضعيفة بكل من منطقة طنجة واللوكوس والغرب والسايس والسهول الداخلية والمرتفعات . وستكون الأجواء غائمة جزئيا قد تعطي بعض القطرات المتفرقة شمال المنطقة الشرقية ودكالة وعبدة والشياضمة ووسط البلاد وتادلة مع سقوط ثلوج بقمم الأطلس الكبير والمتوسط.

كما يرتقب مرور سحب عليا بالأقاليم الجنوبية ، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح قوية شيئا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الغربي الى شمالية بالمنطقة الشرقية، ومعتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الغربي شمال البلاد ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى شمالية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس وبالريف وبالهضاب العليا الشرقية ، وما بين 06 و11 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية والشياضمة والرحامنة والحوز وتادلة وما بين 11 و 16 درجة باللوكوس والغرب ودكالة وعبدة وسوس والسواحل الأطلسية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 16 و 21 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12درجة بمرتفعات الأطلس والريف ، وما بين 13 و18 درجة بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والغرب واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول الشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة والرحامنة والحوز وتادلة والسواحل الأطلسية، وما بين 19 و24 درجة بتانسيفت وسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و 30 درجة بباقي الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقوي الى جد قوي الهيجان بين طنجة وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب بوجدور.

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المغرب شوف تيفي البحر الأمطار بوجدور مديرية الأرصاد الجوية

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